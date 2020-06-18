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16:32 (мск), источник: Sports.Ru

Рой Кин — о Фергюсоне: Я удивлен, что его жена не была вовлечена в персонал

Высказался.

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Источник: AP 2020

Рой Кин известен своими взрывными и запоминающимися цитатами, но в прошлом году, вот так он обсуждал свой уход из «МЮ».

Ирландец снялся в эпизоде ​​Off The Ball Roadshow с бывшим товарищем по команде Гари Невиллом, подробно описав свой уход из клуба. Возникла тема о том, как сэр Алекс делал все, чтобы обеспечить успех «Юнайтед».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отвечая на это, он сказал: «Фергюсон вышел потом и сказал: “Ну, я всегда делал то, что было лучше для “Манчестер Юнайтед””. Бред какой-то».

«Его сын играл за клуб и выиграл медаль лиги. Совпало. Его брат долгое время был главным скаутом “Манчестер Юнайтед”».

«Я удивлен, что его жена где-то не была вовлечена в штат».

Кин был одним из самых больших активов сэра Алекса в «Юнайтед» в свое время, но массивные последствия расставания все еще жгут ирландца изнутри.

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