Рой Кин — о Фергюсоне: Я удивлен, что его жена не была вовлечена в персонал
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Рой Кин известен своими взрывными и запоминающимися цитатами, но в прошлом году, вот так он обсуждал свой уход из «МЮ».
Ирландец снялся в эпизоде Off The Ball Roadshow с бывшим товарищем по команде Гари Невиллом, подробно описав свой уход из клуба. Возникла тема о том, как сэр Алекс делал все, чтобы обеспечить успех «Юнайтед».
Отвечая на это, он сказал: «Фергюсон вышел потом и сказал: “Ну, я всегда делал то, что было лучше для “Манчестер Юнайтед””. Бред какой-то».
«Его сын играл за клуб и выиграл медаль лиги. Совпало. Его брат долгое время был главным скаутом “Манчестер Юнайтед”».
«Я удивлен, что его жена
Кин был одним из самых больших активов сэра Алекса в «Юнайтед» в свое время, но массивные последствия расставания все еще жгут ирландца изнутри.