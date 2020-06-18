Роналду взяли, чтоб выигрывать финалы, он проиграл уже два в «Юве»: полная противоположность Кришу в «Реале»
Это вообще он?
Это вообще он?
Криштиану Роналду — рекордсмен, 5 Золотых мячей, 31 трофей, завоеванный в его карьере, и все же с тех пор, как он прибыл в «Ювентус»,
Игрок, способный выиграть и принять участие в 12 финалах подряд во всех соревнованиях в футболке «Реал Мадрид», в «Ювентусе», похоже, утратил тот «убийственный инстинкт», который характеризовал его.
В туринском клубе для португальца произошло уже 2 поражения подряд в последних 2 финалах (первый — против «Лацио» в Суперкубке Италии и вчера на «Олимпико» против «Наполи»).
Мало того, в этих играх Роналду не оставил ни малейшего следа, ни гола, ни ассиста в протоколе. В матче против «Наполи» Роналду показал, пожалуй, одно из самых блеклых выступлений в своей карьере, он казался дальним родственником игрока, замеченного до марта, способного забить 25 голов.
Что с ним происходит? Старость. *