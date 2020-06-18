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17:00 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду взяли, чтоб выигрывать финалы, он проиграл уже два в «Юве»: полная противоположность Кришу в «Реале»

Это вообще он?

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Источник: Reuters
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Криштиану Роналду — рекордсмен, 5 Золотых мячей, 31 трофей, завоеванный в его карьере, и все же с тех пор, как он прибыл в «Ювентус», что-то, похоже, застряло в игре португальца, как пишет Fanpage, It.

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Игрок, способный выиграть и принять участие в 12 финалах подряд во всех соревнованиях в футболке «Реал Мадрид», в «Ювентусе», похоже, утратил тот «убийственный инстинкт», который характеризовал его.

В туринском клубе для португальца произошло уже 2 поражения подряд в последних 2 финалах (первый — против «Лацио» в Суперкубке Италии и вчера на «Олимпико» против «Наполи»).

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Мало того, в этих играх Роналду не оставил ни малейшего следа, ни гола, ни ассиста в протоколе. В матче против «Наполи» Роналду показал, пожалуй, одно из самых блеклых выступлений в своей карьере, он казался дальним родственником игрока, замеченного до марта, способного забить 25 голов.

Что с ним происходит? Старость. *

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