«Тобол» и «Жетысу» провели товарищеский матч на базе сборной Казахстана
Футболисты «Тобола» уступили талдыкорганскому «Жетысу» в товарищеском матче в рамках сборов в Алматы, сообщает
Футболисты «Тобола» уступили талдыкорганскому «Жетысу» в товарищеском матче в рамках сборов в Алматы, сообщает
Игра прошла в закрытом формате на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 0:2. В этом матче «Тобол» задействовал смешанный состав.
Ранее «Тобол» в Алматы разгромил «Шахтер» — 3:0. Чемпионат страны, приостановленный с 16 марта, возобновится 1 июля.