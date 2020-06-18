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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» и «Жетысу» провели товарищеский матч на базе сборной Казахстана

Футболисты «Тобола» уступили талдыкорганскому «Жетысу» в товарищеском матче в рамках сборов в Алматы, сообщает пресс-служба костанайского клуба.

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Игра прошла в закрытом формате на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 0:2. В этом матче «Тобол» задействовал смешанный состав.

Ранее «Тобол» в Алматы разгромил «Шахтер» — 3:0. Чемпионат страны, приостановленный с 16 марта, возобновится 1 июля.

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