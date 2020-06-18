Спортивный директор «Ромы» отстранен после конфликта с президентом клуба
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки отстранен от должности, сообщается на странице итальянского футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки отстранен от должности, сообщается на странице итальянского футбольного клуба в Twitter.
Ранее ряд итальянских СМИ сообщал, что Петраки вступил в прямой конфликт с президентом клуба Джеймсом Паллоттой
Как отмечается, решение об отстранении Петраки вступает в силу незамедлительно, обязанности спортивного директора будет исполнять генеральный директор «Ромы» Гвидо Фиенга.
Контракт Петраки с «Ромой» действовал до лета 2022 года.