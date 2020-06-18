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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортивный директор «Ромы» отстранен после конфликта с президентом клуба

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки отстранен от должности, сообщается на странице итальянского футбольного клуба в Twitter.

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Ранее ряд итальянских СМИ сообщал, что Петраки вступил в прямой конфликт с президентом клуба Джеймсом Паллоттой из-за разногласий относительно стратегии развития «Ромы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается, решение об отстранении Петраки вступает в силу незамедлительно, обязанности спортивного директора будет исполнять генеральный директор «Ромы» Гвидо Фиенга.

Контракт Петраки с «Ромой» действовал до лета 2022 года.

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