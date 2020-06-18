У экс-тренера «Барселоны» выявлена неизлечимая болезнь

Унсуэ работал тренером вратарей в «Барселоне» с 2003 по 2010 год, а также входил в тренерский штаб каталонского клуба с 2014 по 2017 год. За время работы в штабе сине-гранатовых он помогал главным тренерам Франку Райкарду, Хосепу Гвардиоле и Луису Энрике.