У экс-тренера «Барселоны» выявлена неизлечимая болезнь
У бывшего помощника Луиса Энрике в «Барселоне» Хуана Карлоса Унсуэ диагностировали боковой амиотрофический склероз, сообщается на официальном сайте команды.
У бывшего помощника Луиса Энрике в «Барселоне» Хуана Карлоса Унсуэ диагностировали боковой амиотрофический склероз, сообщается на официальном сайте команды.
Заболевание является неизлечимым и со временем приводит к полному параличу.
Унсуэ работал тренером вратарей в «Барселоне» с 2003 по 2010 год, а также входил в тренерский штаб каталонского клуба с 2014 по 2017 год. За время работы в штабе
В октябре 2013 года у бывшего футболиста петербургского «Зенита» Фернандо Риксена был диагностирован амиотрофический склероз. Он умер 18 сентября 2019 года в возрасте 43-х лет.