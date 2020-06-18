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21:12 (мск), источник: Газета.Ру

У экс-тренера «Барселоны» выявлена неизлечимая болезнь

У бывшего помощника Луиса Энрике в «Барселоне» Хуана Карлоса Унсуэ диагностировали боковой амиотрофический склероз, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AFP 2020

Заболевание является неизлечимым и со временем приводит к полному параличу.

Унсуэ работал тренером вратарей в «Барселоне» с 2003 по 2010 год, а также входил в тренерский штаб каталонского клуба с 2014 по 2017 год. За время работы в штабе сине-гранатовых он помогал главным тренерам Франку Райкарду, Хосепу Гвардиоле и Луису Энрике.

В октябре 2013 года у бывшего футболиста петербургского «Зенита» Фернандо Риксена был диагностирован амиотрофический склероз. Он умер 18 сентября 2019 года в возрасте 43-х лет.

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