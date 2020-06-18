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21:52 (мск), источник: Vesti.kz

Новый главный тренер «Шахтера» не смог победить свой бывший клуб в дебютном матче

Карагандинский «Шахтер» провел первый матч под руководством нового главного тренера Константина Горовенко.

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В Алматы «горняки» встречались с «Жетысу Б» из первой лиги. Игра завершилась со счетом 0:0. Карагандинцы задействовали в матче всех футболистов, у которых нет травм.

О назначении 43-летнего Горовенко «Шахтер» объявил 18 июня. Ранее экс-футболист сборной Казахстана возглавлял «Жетысу Б», а в карагандинском клубе он сменил украинца Вячеслава Грозного.

Чемпионат Казахстана приостановлен с 16 марта после двух полных туров и возобновится 1 июля. На старте сезона «Шахтер» проиграл «Тоболу» (1:3) и победил «Кайрат» (1:0).

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Новый главный тренер "Шахтера" не смог победить свой бывший клуб в дебютном матче
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