Новый главный тренер «Шахтера» не смог победить свой бывший клуб в дебютном матче
Карагандинский «Шахтер» провел первый матч под руководством нового главного тренера Константина Горовенко.
Карагандинский «Шахтер» провел первый матч под руководством нового главного тренера Константина Горовенко.
В Алматы «горняки» встречались с «Жетысу Б» из первой лиги. Игра завершилась со счетом 0:0. Карагандинцы задействовали в матче всех футболистов, у которых нет травм.
О назначении 43-летнего Горовенко «Шахтер» объявил 18 июня. Ранее
Чемпионат Казахстана приостановлен с 16 марта после двух полных туров и возобновится 1 июля. На старте сезона «Шахтер» проиграл «Тоболу» (1:3) и победил «Кайрат» (1:0).