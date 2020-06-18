Новый главный тренер «Шахтера» не смог победить свой бывший клуб в дебютном матче

В Алматы «горняки» встречались с «Жетысу Б» из первой лиги. Игра завершилась со счетом 0:0. Карагандинцы задействовали в матче всех футболистов, у которых нет травм.

О назначении 43-летнего Горовенко «Шахтер» объявил 18 июня. Ранее экс-футболист сборной Казахстана возглавлял «Жетысу Б», а в карагандинском клубе он сменил украинца Вячеслава Грозного.