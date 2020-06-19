«Спортинг» победил «Тонделу» в матче чемпионата Португалии
Лиссабонский «Спортинг» обыграл дома «Тонделу» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Лиссабонский «Спортинг» обыграл дома «Тонделу» в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в четверг в Лиссабоне на «Жозе Алваладе», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Жовани Кабрал (13-я минута) и Андраж Шпорар (31 — с пенальти).
«Спортинг» набрал 49 очков и идет на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Бенфики» и «Порту» на 15 очков.