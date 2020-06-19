Чудо в Мадриде: Асенсио не играл год, но забил первым касанием
Любимец Валерия Карпина сделал результат в матче с «Валенсией». «Реал» победил (3:0).
Любимец Валерия Карпина сделал результат в матче с «Валенсией». «Реал» победил (3:0).
24 июля 2019 года «Реал» проводил в США товарищеский матч с «Арсеналом». Игра вышла крутой: лондонцы после первого тайма вели со счетом 2:0, но «Реал» в начале второго тайма отыграл два мяча. Сравнял счет Асенсио — и это был волшебный гол.
Однако испанец не доиграл даже до серии пенальти: вскоре Асенсио в борьбе с Обамеянгом получил тяжелую травму, его пришлось уносить на носилках. Диагноз поставили очень быстро: разрыв крестообразной связки левого колена. «Мы взволнованы
Асенсио сразу же отправили на операционный стол и дали неутешительный прогноз по срокам восстановления:
Восстановление от травмы «крестов» долгое и монотонное. При этом другой фланговый нападающий «Реала» Эден Азар тоже весь сезон страдал от разных повреждений, так что испанцу было особенно больно наблюдать за игрой «Королевского клуба». Хорошо хоть он утешил себя киберспортом: когда наступил карантин, ла лига организовала турнир по FIFA 20 между клубами, в котором Асенсио победил всех.
В марте «Реал» сообщил, что Асенсио полностью восстановился от травмы и операции, но, как известно, весной никто не играл. Поэтому испанцу пришлось ждать еще, чтобы
Асенсио попал в заявку уже на воскресный матч с «Эйбаром», но Зинедин Зидан оставил бывшего футболиста «Мальорки» Валерия Карпина в запасе. В четверг испанец
Любопытно, что прямо перед выходом на замену Зидан со смехом
На этом геройства Асенсио не закончились: за 15 минут на поле он сделал 16 точных передач, а одна из них стала результативной. Гол тоже получился красивым: Асенсио в касание перевел мяч Бензема, который забил и продолжил гонку за Месси.
«Валенсия» играла слабо, нанесла всего четыре удара за весь матч. Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте, но ничего поделать не смог и вообще растворился на поле — всего два точных паса за отведенное время.
«Реал» победил благодаря голу и голевой передаче Асенсио, но он все еще отстает от «Барселоны» на два очка. Правда, с такой поддержкой «Королевский клуб» может рассчитывать на успех. Не зря Валерий Карпин несколько лет назад назвал Асенсио «своим самым талантливым молодым футболистом».
|Зинедин Зидан
|Альберт Селадес
|Карим Бензема(Эден Азар)
|61′
|Марко Асенсио(Ферлан Менди)
|74′
|Карим Бензема(Марко Асенсио)
|86′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Яспер Силлессен
|2
|Даниэль Карвахаль
|4
|Эльяким Мангала
|4
|Серхио Рамос
|14
|Хосе Гайя
24′
|5
|Рафаэль Варан
|18
|Даниэль Васс
|23
|Ферлан Менди
|33
|Уго Гильямон
84′
|8
|Тони Кроос
|6
|Жоффре Кондогбья
|10
|Лука Модрич
|8
|Карлос Солер
69′
|14
|Каземиру
|17
|Франсис Коклен
|9
|Карим Бензема
|10
|Даниэль Парехо
69′
|15
|Федерико Вальверде
74′
|11
|Денис Черышев
|20
|Марко Асенсио
|19
|Морено Родриго
76′
|7
|Эден Азар
82′
|16
|Ли Кан Ин
89′
|25
|Винисиус Жуниор
|20
|Ферран Торрес
59′
|7
|Гонсалу Гедеш
|22
|Макси Гомес
60′
|9
|Кевин Гамейро
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|4
|14
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)