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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чудо в Мадриде: Асенсио не играл год, но забил первым касанием

Любимец Валерия Карпина сделал результат в матче с «Валенсией». «Реал» победил (3:0).

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11 месяцев без игры

24 июля 2019 года «Реал» проводил в США товарищеский матч с «Арсеналом». Игра вышла крутой: лондонцы после первого тайма вели со счетом 2:0, но «Реал» в начале второго тайма отыграл два мяча. Сравнял счет Асенсио — и это был волшебный гол.

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Однако испанец не доиграл даже до серии пенальти: вскоре Асенсио в борьбе с Обамеянгом получил тяжелую травму, его пришлось уносить на носилках. Диагноз поставили очень быстро: разрыв крестообразной связки левого колена. «Мы взволнованы из-за травмы Марко, — признался Зинедин Зидан после игры. — Это колено, пока что все выглядит плохо. Для нас это худшее событие дня, ведь мы потеряли футболиста, что скажется на нашей игре».

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Асенсио сразу же отправили на операционный стол и дали неутешительный прогноз по срокам восстановления: восемь-девять месяцев. «Реал» уже на следующую игру с «Атлетико» вышел в футболках с надписью «Сил тебе, Марко!».

Киберспорт вместо футбола

Восстановление от травмы «крестов» долгое и монотонное. При этом другой фланговый нападающий «Реала» Эден Азар тоже весь сезон страдал от разных повреждений, так что испанцу было особенно больно наблюдать за игрой «Королевского клуба». Хорошо хоть он утешил себя киберспортом: когда наступил карантин, ла лига организовала турнир по FIFA 20 между клубами, в котором Асенсио победил всех.

В марте «Реал» сообщил, что Асенсио полностью восстановился от травмы и операции, но, как известно, весной никто не играл. Поэтому испанцу пришлось ждать еще, чтобы наконец-то выйти на поле. В мае Асенсио тренировался уже в общей группе и забивал красивые мячи на тренировках.

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31 секунда на гол

Асенсио попал в заявку уже на воскресный матч с «Эйбаром», но Зинедин Зидан оставил бывшего футболиста «Мальорки» Валерия Карпина в запасе. В четверг испанец все-таки вернулся: на 74-й минуте он заменил Вальверде и уже через 31 секунду забил первый мяч в сезоне. Со дня последнего официального матча Асенсио прошло 13 месяцев, со дня последнего гола — 15 месяцев.

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Любопытно, что прямо перед выходом на замену Зидан со смехом что-то говорил Асенсио. Испанец улыбался в ответ. Видимо, главный тренер предсказал скорый гол 24-летнего хавбека.

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На этом геройства Асенсио не закончились: за 15 минут на поле он сделал 16 точных передач, а одна из них стала результативной. Гол тоже получился красивым: Асенсио в касание перевел мяч Бензема, который забил и продолжил гонку за Месси.

«Валенсия» играла слабо, нанесла всего четыре удара за весь матч. Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте, но ничего поделать не смог и вообще растворился на поле — всего два точных паса за отведенное время.

«Реал» победил благодаря голу и голевой передаче Асенсио, но он все еще отстает от «Барселоны» на два очка. Правда, с такой поддержкой «Королевский клуб» может рассчитывать на успех. Не зря Валерий Карпин несколько лет назад назвал Асенсио «своим самым талантливым молодым футболистом».

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Реал
3:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 2918.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданАльберт Селадес
Голы
Карим Бензема(Эден Азар)61′
Марко Асенсио(Ферлан Менди)74′
Карим Бензема(Марко Асенсио)86′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Яспер Силлессен
2Даниэль Карвахаль
4Эльяким Мангала
4Серхио Рамос
14Хосе Гайя
24′
5Рафаэль Варан
18Даниэль Васс
23Ферлан Менди
33Уго Гильямон
84′
8Тони Кроос
6Жоффре Кондогбья
10Лука Модрич
8Карлос Солер
69′
14Каземиру
17Франсис Коклен
9Карим Бензема
10Даниэль Парехо
69′
15Федерико Вальверде
74′
11Денис Черышев
20Марко Асенсио
19Морено Родриго
76′
7Эден Азар
82′
16Ли Кан Ин
89′
25Винисиус Жуниор
20Ферран Торрес
59′
7Гонсалу Гедеш
22Макси Гомес
60′
9Кевин Гамейро
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
19Удары (всего)4
14Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
12Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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