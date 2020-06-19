Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Славия М
Смолевичи
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Слуцк
Неман
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
18.06
Реал
Валенсия
30
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бензема обошел Пушкаша по голам за «Реал»

«Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании (3:0).

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Дубль оформил нападающий Карим Бензема. Теперь на счету француза 243 гола в составе мадридской команды во всех турнирах. Он вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров клуба за все время, обойдя Ференца Пушкаша (242 гола).

Читайте также
Реал
3:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 2918.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданАльберт Селадес
Голы
Карим Бензема(Эден Азар)61′
Марко Асенсио(Ферлан Менди)74′
Карим Бензема(Марко Асенсио)86′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Яспер Силлессен
2Даниэль Карвахаль
4Эльяким Мангала
4Серхио Рамос
14Хосе Гайя
24′
5Рафаэль Варан
18Даниэль Васс
23Ферлан Менди
33Уго Гильямон
84′
8Тони Кроос
6Жоффре Кондогбья
10Лука Модрич
8Карлос Солер
69′
14Каземиру
17Франсис Коклен
9Карим Бензема
10Даниэль Парехо
69′
15Федерико Вальверде
74′
11Денис Черышев
20Марко Асенсио
19Морено Родриго
76′
7Эден Азар
82′
16Ли Кан Ин
89′
25Винисиус Жуниор
20Ферран Торрес
59′
7Гонсалу Гедеш
22Макси Гомес
60′
9Кевин Гамейро
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
19Удары (всего)4
14Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
12Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Липницкая сделает перерыв в шоу. Она ждет ребенка
Плющенко — тренер сборной. Почему это всех взволновало
Чемпионат России возобновляется после коронавирусной паузы
Чудо в Мадриде: Асенсио не играл год, но забил первым касанием
У бывшего тренера «Барселоны» выявлена неизлечимая болезнь
«СЭ» узнал о будущем Федора Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от COVID-19
Футболист «Спартака»: Чувствую в крови африканское наследие
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь