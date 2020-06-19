Бензема обошел Пушкаша по голам за «Реал»
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании (3:0).
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании (3:0).
Дубль оформил нападающий Карим Бензема. Теперь на счету француза 243 гола в составе мадридской команды во всех турнирах. Он вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров клуба за все время, обойдя Ференца Пушкаша (242 гола).
|Зинедин Зидан
|Альберт Селадес
|Карим Бензема(Эден Азар)
|61′
|Марко Асенсио(Ферлан Менди)
|74′
|Карим Бензема(Марко Асенсио)
|86′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Яспер Силлессен
|2
|Даниэль Карвахаль
|4
|Эльяким Мангала
|4
|Серхио Рамос
|14
|Хосе Гайя
24′
|5
|Рафаэль Варан
|18
|Даниэль Васс
|23
|Ферлан Менди
|33
|Уго Гильямон
84′
|8
|Тони Кроос
|6
|Жоффре Кондогбья
|10
|Лука Модрич
|8
|Карлос Солер
69′
|14
|Каземиру
|17
|Франсис Коклен
|9
|Карим Бензема
|10
|Даниэль Парехо
69′
|15
|Федерико Вальверде
74′
|11
|Денис Черышев
|20
|Марко Асенсио
|19
|Морено Родриго
76′
|7
|Эден Азар
82′
|16
|Ли Кан Ин
89′
|25
|Винисиус Жуниор
|20
|Ферран Торрес
59′
|7
|Гонсалу Гедеш
|22
|Макси Гомес
60′
|9
|Кевин Гамейро
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|4
|14
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)