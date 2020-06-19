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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхана лишили шанса на первый трофей за границей

Финал Кубка президента ОАЭ по футболу отменен из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

За трофей должны были поспорить «Аль-Айн», за который выступает полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, и «Аль-Дафра».

Для футболиста это мог стать первый трофей в карьере, выигранный за границей.

Напомним, завтра, 20 июня, «Аль-Айн» планировал собирать игроков и проводить медицинский осмотр. Главный тренер команды Педро Эмануэль выразил желание продлить с Исламханом контракт. За десять матчей в составе команды казахстанец забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт завершается 30 июня 2020 года. Накануне стало известно, что чемпионат ОАЭ отменен.

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