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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси попал в символическую сборную тура Примеры, игроков «Реала» нет в списке

Спортивное издание Испании Mundo Deportivo составило символическую сборную по итогам матчей 29-го тура чемпионата Испании.

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11
фотографий

Больше всего в символической сборной футболистов мадридского «Атлетико». При этом, там не оказалось ни одного игрока из «Реала».

Полностью сборная тура выглядит следующим образом:

Голкипер: Хорди Масип («Вальядолид»).

Защитники: Мартин Агиррегарибия («Алавес»), Клеман Лангле («Барселона»), Леандро Кабрера («Эспаньол»).

Полузащитники: Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Эктор Эррера («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»).

Нападающие: Жоау Фелиш («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Хоселу («Алавес»).

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 2 очка.

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