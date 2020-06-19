Мозырь и Слуцк примут матчи 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Футболисты мозырской «Славии» в 17.00 начнут поединок со «Смолевичами». Обе команды в предыдущем туре потерпели гостевые поражения: мозыряне уступили в Минске динамовцам (0:1), а их сегодняшние соперники проиграли в Гродно местному «Неману» (0:2).

Во втором матче футболисты «Слуцка» примут на своем поле гостей из «Немана» (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). На прошлой неделе «Слуцк» крупно проиграл на выезде «Городее» (0:3).

Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8b66fece0343aad4b545" data-vnd="8b66fece0343aad4b545" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8b66fece0343aad4b545" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 15 (13), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (12), «Белшина» — 6 (13).