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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В Италии смягчили протокол безопасности для Серии A

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора и министр здравоохранения Роберто Сперанца подписали документы, утверждающие более мягкие правила карантина для случаев COVID-19, сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2020

В изначальном варианте медицинского протокола было сказано, что если у футболиста, тренера или сотрудника клуба выявят коронавирус, то вся команда должна будет уйти на двухнедельный карантин. Однако, позже технический научный комитет признал, что протокол был излишне жёстким. В обновлённом варианте сказано, что изолирован будет только заразившийся человек, а остальные представители клуба будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

Футбольный сезон в чемпионате Италии будет возобновлён 20 июня игрой «Торино» — «Парма».

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