Источник: В Черногории считают, что новая вспышка коронавируса в стране случилась после матча «Партизан» — «Црвена Звезда»

Источник: AP 2020

Большинство новых инфицированных являются гражданами страны, которые посетили матч полуфинала Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), который прошел в Белграде.

Директор Клинического центра в Подгорице Евто Еракович объявил о девяти «импортированных» случаях, осуждая «поведение определенных безответственных лиц». Среди этих новых случаев семь — черногорцы, которые на прошлой неделе отправились в Белград на дерби.