Источник: В Черногории считают, что новая вспышка коронавируса в стране случилась после матча «Партизан» — «Црвена Звезда»
В Черногории с новой силой разразилась эпидемия коронавируса, сообщает Blic.
В Черногории с новой силой разразилась эпидемия коронавируса, сообщает Blic.
Большинство новых инфицированных являются гражданами страны, которые посетили матч полуфинала Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), который прошел в Белграде.
Директор Клинического центра в Подгорице Евто Еракович объявил о девяти «импортированных» случаях, осуждая «поведение определенных безответственных лиц». Среди этих новых случаев семь — черногорцы, которые на прошлой неделе отправились в Белград на дерби.
Всего на матче «Партизан» — «Црвена Звезда» присутствовали 16 тысяч зрителей.