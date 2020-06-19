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11:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: В Черногории считают, что новая вспышка коронавируса в стране случилась после матча «Партизан» — «Црвена Звезда»

В Черногории с новой силой разразилась эпидемия коронавируса, сообщает Blic.

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Источник: AP 2020

Большинство новых инфицированных являются гражданами страны, которые посетили матч полуфинала Кубка Сербии между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» (1:0), который прошел в Белграде.

Директор Клинического центра в Подгорице Евто Еракович объявил о девяти «импортированных» случаях, осуждая «поведение определенных безответственных лиц». Среди этих новых случаев семь — черногорцы, которые на прошлой неделе отправились в Белград на дерби.

Всего на матче «Партизан» — «Црвена Звезда» присутствовали 16 тысяч зрителей.

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