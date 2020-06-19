Почему «Кайрату» не стать казахстанским «Лейпцигом»

Источник: AP 2020

«Лейпциг» был основан только в 2009 году, но за короткое время поднялся с пятой региональной лиги до бундеслиги, где выступает с сезона-2016/17. В нынешнем чемпионате команда идет на третьем месте из 18 и очень близка к тому, чтобы во второй раз подряд стать бронзовым призером своей страны.

В то же время «Лейпциг» не только успешно выступает на внутренней арене, но и отлично зарабатывает на своих игроках. Только на днях клуб достиг договоренности о переходе в «Челси» 24-летнего форварда сборной Германии Тимо Вернера. Контракт рассчитан на пять лет, а сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 53 миллиона евро. К лондонскому клубу он присоединится после завершения бундеслиги.

Были и другие исходящие трансферы у «Лейпцига» в этом сезоне. Так, Матеус Кунья покупался у «Сьона» за 15 миллионов евро, а в «Герту» был продан за 18 миллионов, Арминду Брума приобретался у «Галатасарая» за 15 миллионов евро и за эту же сумму ушел в ПСВ. Диего Демме приходил из «Падерборна» за 350 тысяч евро, а в «Наполи» перешел за 12 миллионов. Как видим, «Лейпциг» умеет работать в плюс.

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У «Кайрата», конечно же, ситуация иная. Если и покупает игроков, то за скромные деньги по европейским меркам. Однако на своих игроках почти не зарабатывает. Более того, случается такое, что умудряется прошляпить своих воспитанников. Достаточно вспомнить скандальный уход в ереванский «Арцах» Акмаля Бахтиярова, перешедшего впоследствии в «Сочи». А в этом сезоне Рамазан Оразов перебрался в латвийский «Даугавпилс», хотя в алматинском клубе сначала опровергали эту информацию, а затем подтвердили отзаявкой футболиста. Трудно такое представить в «Лейпциге».

И потом, «Кайрат» не всегда придерживается своей избранной линии. Помнится, как клуб изначально ориентировался на голландский футбол, наигрывая во всех командах схему 4−3−3. А при бывшем спортивном директоре Патрике ван Лиувене был серьезно обновлен тренерский состав в академии, поскольку многие предыдущие специалисты не смогли перестроиться под новые требования. Спустя некоторое время ван Лиувен покинул «Кайрат», а новым директором Академии стал бывший футболист сборной России Дмитрий Галямин, которого впоследствии сменил немец Вольфганг Гейгер, поскольку клуб решил переориентироваться на немецкий футбол.

Такое шарахание не способствует достижению намеченных целей. Где гарантия, что через несколько лет «Кайрат» не захочет готовить резерв уже по испанской методике? Только один избранный путь может привести к какому-то результату. В любом случае «Кайрату» нужно научиться отбивать хоть какие-то деньги за своих игроков уровня Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата, а также решиться за небольшую компенсацию отпускать своих лидеров к конкурентам из КПЛ. Тем более казахстанские клубы потихоньку начали тратиться на приглашение новичков. Необходимо сделать так, чтобы они покупали игроков у «желто-черных», а не отдавали условные 40−50−70 тысяч евро болгарским и российским клубам за легионеров.