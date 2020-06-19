СМИ: Полиция временно забрала автомобиль Погба

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает издание, патрульная полицейская машина остановила автомобиль Погба и проверила данные футболиста. Independent поясняет, что, в соответствии с британским законами, любой прибывший из-за границы автомобиль находившийся в стране более шести месяцев в течение года, должен быть зарегистрирован в британском Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA) и иметь британские номера. Но если владелец машины является резидентом Великобритании, зарегистрировать машину в DVLA нужно в течение двух недель после того, как автомобиль попал на территорию страны.

Сообщается, что Погба предстоит заплатить 150 фунтов, чтобы забрать машину, и еще по 20 фунтов за каждый день, если он не сделает это в течение недели. Также ему необходимо будет привести номерные знаки в соответствие с британскими законами.