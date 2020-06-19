СМИ: Полиция временно забрала автомобиль Погба
Британская полиция временно забрала автомобиль полузащитника футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погба
Британская полиция временно забрала автомобиль полузащитника футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погба
Как отмечает издание, патрульная полицейская машина остановила автомобиль Погба и проверила данные футболиста. Independent поясняет, что, в соответствии с британским законами, любой прибывший
Сообщается, что Погба предстоит заплатить 150 фунтов, чтобы забрать машину, и еще по 20 фунтов за каждый день, если он не сделает это в течение недели. Также ему необходимо будет привести номерные знаки в соответствие с британскими законами.
В первом матче после возобновления сезона, который был прерван