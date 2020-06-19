Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Славия М
Смолевичи
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Слуцк
Неман
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Барселона
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола сообщил, что Сане не будет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и уйдет из команды

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардьола.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Таким образом, 24-летний немец покинет команду бесплатно следующим летом в случае, если не будет продан летом этого года.

— Лерой сказал, что не собирается продлевать контракт, — цитирует Daily Mail Гвардьолу. — Это означает, что он уйдет из «Манчестер Сити». Это произойдет или этим летом, или следующим, когда его нынешний контракт закончится. Мы предлагали ему продлить соглашение два или три раза, но он всегда отказывался, потому что хочет выступать за другой клуб. Я расстроен, мы очень хотим его сохранить. Лерой — молодой футболист с огромным потенциалом. Мы пытались прийти к соглашению после его травмы и после операции, но у него другие амбиции, параллельные нашим. Мы уважаем решение Лероя, он невероятно приятный парень, образованный. Просто ему хочется нового вызова в карьере.

Ранее сообщалось, что Сане близок к переходу в «Баварию».

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Липницкая сделает перерыв в шоу. Она ждет ребенка
Плющенко — тренер сборной. Почему это всех взволновало
Чемпионат России возобновляется после коронавирусной паузы
Чудо в Мадриде: Асенсио не играл год, но забил первым касанием
Тедеско: Я видел призрак Тарасовки, он пожал мне руку
ISU не пошел на поправки. Загитова и Туктамышева снова в игре
Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Суд отклонил иск Неймара к «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь