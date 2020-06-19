Гвардьола сообщил, что Сане не будет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и уйдет из команды

— Лерой сказал, что не собирается продлевать контракт, — цитирует Daily Mail Гвардьолу. — Это означает, что он уйдет из «Манчестер Сити». Это произойдет или этим летом, или следующим, когда его нынешний контракт закончится. Мы предлагали ему продлить соглашение два или три раза, но он всегда отказывался, потому что хочет выступать за другой клуб. Я расстроен, мы очень хотим его сохранить. Лерой — молодой футболист с огромным потенциалом. Мы пытались прийти к соглашению после его травмы и после операции, но у него другие амбиции, параллельные нашим. Мы уважаем решение Лероя, он невероятно приятный парень, образованный. Просто ему хочется нового вызова в карьере.