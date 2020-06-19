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16:29 (мск), источник: ТАСС

Суд отклонил иск Неймара к «Барселоне» о выплате €43,6 млн

ТАСС, 19 июня. Суд Барселоны отклонил иск бывшего футболиста одноименного клуба Неймара по выплате задолженности за подписание контракта. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

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Источник: Reuters
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В конце января нападающий «ПСЖ» Неймар получил тяжелую травму ноги. Несмотря на то, что бразилец не выходит на поле, он продолжает жить активной жизнью.

Неймар требовал от каталонского клуба выплаты €43,6 млн в качестве подписного бонуса при заключении его последнего контракта с «Барселоной».

Суд также постановил, что сам Неймар должен вернуть клубу €6,7 млн. 28-летний бразилец имеет право на апелляцию по этому решению.

Неймар, ныне представляющий французский ПСЖ, выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Сумма его трансфера в ПСЖ составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. За испанский клуб он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с «Барселоной» он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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