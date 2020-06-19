Суд отклонил иск Неймара к «Барселоне» о выплате €43,6 млн
ТАСС, 19 июня. Суд Барселоны отклонил иск бывшего футболиста одноименного клуба Неймара по выплате задолженности за подписание контракта. Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Суд Барселоны отклонил иск бывшего футболиста одноименного клуба Неймара по выплате задолженности за подписание контракта. Об этом сообщает
Неймар требовал от каталонского клуба выплаты €43,6 млн в качестве подписного бонуса при заключении его последнего контракта с «Барселоной».
Суд также постановил, что сам Неймар должен вернуть клубу €6,7 млн. 28-летний бразилец имеет право на апелляцию по этому решению.
Неймар, ныне представляющий французский ПСЖ, выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Сумма его трансфера в ПСЖ составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. За испанский клуб он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с «Барселоной» он дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.