Совет директоров LFP проголосовал против расширения чемпионата Франции

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, в ходе голосования в пятницу 23 человека поддержали предложение сохранить нынешний формат Лиги 1 с 20 клубами, двое воздержались. Отмечается, что рассматривались варианты с расширением Лиги 1 до 22 клубов.

Совет директоров назначил на ближайший вторник заседание генеральной ассамблеи LFP, на котором должно быть принято окончательное решение о формате следующего сезона.

Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. LFP 30 апреля объявила окончательное распределение мест в Лиге 1 и Лиге 2 в соответствии с правилами, применяемыми FFF для всех чемпионатов. Государственный совет Франции в июне в порядке упрощенного производства отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на решение LFP досрочно завершить чемпионат страны. Также суд призвал LFP совместно с компетентными органами FFF вновь рассмотреть вопрос о формате Лиги 1 на сезон-2020/21 до 30 июня.