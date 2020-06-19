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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Совет директоров LFP проголосовал против расширения чемпионата Франции

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) проголосовал против увеличения числа команд чемпионата страны в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте LFP.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, в ходе голосования в пятницу 23 человека поддержали предложение сохранить нынешний формат Лиги 1 с 20 клубами, двое воздержались. Отмечается, что рассматривались варианты с расширением Лиги 1 до 22 клубов.

Совет директоров назначил на ближайший вторник заседание генеральной ассамблеи LFP, на котором должно быть принято окончательное решение о формате следующего сезона.

Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. LFP 30 апреля объявила окончательное распределение мест в Лиге 1 и Лиге 2 в соответствии с правилами, применяемыми FFF для всех чемпионатов. Государственный совет Франции в июне в порядке упрощенного производства отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на решение LFP досрочно завершить чемпионат страны. Также суд призвал LFP совместно с компетентными органами FFF вновь рассмотреть вопрос о формате Лиги 1 на сезон-2020/21 до 30 июня.

Чемпионом Франции по решению LFP стал «Пари Сен-Жермен», в Лигу 2 вылетели «Амьен» (19-е место) и «Тулуза» (20-е), в Лигу 1 поднялись «Лорьян» и «Ланс».

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