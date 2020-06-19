«Кайрат» победил в матче с дублем форварда сборной Казахстана перед возобновлением КПЛ

Игра на Центральном стадионе завершилась со счетом 3:1. У «Кайрата» дубль оформил форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, а автором еще одного гола стал черногорец Небойша Косович, забивший со штрафного. На это «Окжетпес» ответил лишь мячом черногорца Дарко Зорича, но в первом тайме у кокшетаусцев пенальти не реализовал серб Милан Стоянович.