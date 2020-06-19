«Кайрат» победил в матче с дублем форварда сборной Казахстана перед возобновлением КПЛ
Алматинский «Кайрат» победил кокшетауский «Окжетпес» в товарищеском матче, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Алматинский «Кайрат» победил кокшетауский «Окжетпес» в товарищеском матче, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
Игра на Центральном стадионе завершилась со счетом 3:1. У «Кайрата» дубль оформил форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, а автором еще одного гола стал черногорец Небойша Косович, забивший со штрафного. На это «Окжетпес» ответил лишь мячом черногорца Дарко Зорича, но в первом тайме у кокшетаусцев пенальти не реализовал серб Милан Стоянович.
Ранее «Кайрат» дважды сыграл с «Таразом» (1:0, 2:2) и один раз — с «Шахтером» (1:1). Чемпионат Казахстана, приостановленный с 16 марта после двух полных туров, возобновится 1 июля.