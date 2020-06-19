Экс-форвард «Жетысу» стал лучшим бомбардиром чемпионата Боснии и Герцеговины

Исполком Футбольного союза страны принял решение из-за пандемии коронавируса досрочно завершить чемпионат, в котором успели сыграть 22 тура из 33. По их итогам чемпионом второй год подряд стал клуб «Сараево».

Таким образом, 35-летний Ахметович, забив 13 голов, стал лучшим снайпером лиги, опередив всего на один мяч своих преследователей — Сулеймана Крпича («Железничар»), Войо Убипарипа («Тузла Сити») и Стояна Враньеша («Борац», Баня-Лука).

Отметим, что Ахметович выступал за «Жетысу» в 2014 году, забив два мяча в 16 матчах КПЛ. После Казахстана боснийский форвард вернулся на родину и играл за «Слободу» (Тузла), а в 2016-м перешел в «Сараево».