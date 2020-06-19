Экс-форвард «Жетысу» стал лучшим бомбардиром чемпионата Боснии и Герцеговины
Нападающий «Сараево» Мерсудин Ахметович стал чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Сараево» Мерсудин Ахметович стал чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Исполком Футбольного союза страны принял решение
Таким образом, 35-летний Ахметович, забив 13 голов, стал лучшим снайпером лиги, опередив всего на один мяч своих преследователей — Сулеймана Крпича («Железничар»), Войо Убипарипа («Тузла Сити») и Стояна Враньеша («Борац», Баня-Лука).
Отметим, что Ахметович выступал за «Жетысу» в 2014 году, забив два мяча в 16 матчах КПЛ. После Казахстана боснийский форвард вернулся на родину и играл за «Слободу» (Тузла), а в 2016-м перешел в «Сараево».
Интересно, что в январе одноклубником Ахмедовича по «Сараево» стал 27-летний хорватский полузащитник с боснийским гражданством Хрвое Миличевич, защищавший цвета «Актобе» в период 2018/19 годов. На его счету 39 игр в чемпионате Казахстана и три гола при трех ассистах.