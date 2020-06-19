Футболисты «Славии» обыграли «Смолевичи» в чемпионате Беларуси
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» победили «Смолевичи» со счетом 2:1 в стартовом матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» победили «Смолевичи» со счетом 2:1 в стартовом матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все мячи встречи в Мозыре были забиты в течение пяти минут второго тайма. На 50-й минуте форвард Максим Слюсар с пенальти вывел хозяев вперед, через три минуты защитник гостей Алексей Вакулич сравнял результат, а на 55-й минуте Деннис Тетет принес победу «Славии». В двух предыдущих турах мозыряне терпели поражения.
Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.
|Михаил Мартинович
|Александр Бразевич
|Максим Слюсар
|50′
|Алексей Вакулич
|52′
|Деннис Теттех
|55′
|84
|Николай Романюк
|12
|Артем Гомелько
|6
|Юрий Пантя
|3
|Иван Василенок
34′
|17
|Юрий Недашковский
|4
|Арсений Бондаренко
40′
|31
|Игорь Тымонюк
|5
|Эдуард Жевнеров
|18
|Владислав Жук
42′
|7
|Анатолий Макаров
|77
|Максим Слюсар
|22
|Алексей Бутаревич
50′
|99
|Глеб Шевченко
|49
|Александр Джигеро
|7
|Франсис Нар
|9
|Владислав Мухамедов
|29
|Денис Ковалевский
62′
|20
|Константин Котов
70′
|98
|Валерий Сенько
|11
|Дмитрий Щегрикович
|9
|Александр Котляров
27′45′
|24
|Алексей Вакулич
75′
|70
|Деннис Теттех
|10
|Иван Верас
|28
|Никита Мельников
70′
|97
|Жан-Морель По
81′
|14
|Илья Василевич
|77
|Алексей Турик
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|7
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)