Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Слуцк
Неман
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Ахмат
14
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Леганес
Футбол. Зарубежный
17:00
Славия М
Смолевичи
21
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Барселона
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
10«Реал» победил «Валенсию»
19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» обыграли «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» победили «Смолевичи» со счетом 2:1 в стартовом матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Все мячи встречи в Мозыре были забиты в течение пяти минут второго тайма. На 50-й минуте форвард Максим Слюсар с пенальти вывел хозяев вперед, через три минуты защитник гостей Алексей Вакулич сравнял результат, а на 55-й минуте Деннис Тетет принес победу «Славии». В двух предыдущих турах мозыряне терпели поражения.

Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Неман» — 20 (12), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Славия М
2:1
Первый тайм: 0:0
Смолевичи
Футбол, Беларусь, 14-й тур19.06.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Юность
Главные тренеры
Михаил МартиновичАлександр Бразевич
Голы
Максим Слюсар50′
Алексей Вакулич52′
Деннис Теттех55′
Составы команд
84Николай Романюк
12Артем Гомелько
6Юрий Пантя
3Иван Василенок
34′
17Юрий Недашковский
4Арсений Бондаренко
40′
31Игорь Тымонюк
5Эдуард Жевнеров
18Владислав Жук
42′
7Анатолий Макаров
77Максим Слюсар
22Алексей Бутаревич
50′
99Глеб Шевченко
49Александр Джигеро
7Франсис Нар
9Владислав Мухамедов
29Денис Ковалевский
62′
20Константин Котов
70′
98Валерий Сенько
11Дмитрий Щегрикович
9Александр Котляров
27′45′
24Алексей Вакулич
75′
70Деннис Теттех
10Иван Верас
28Никита Мельников
70′
97Жан-Морель По
81′
14Илья Василевич
77Алексей Турик
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)18
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
1Угловые7
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Смолевичи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Славия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Люди все делают не так! В сети опубликовали рецепт варки яиц из прошлого ве
Волков, не бояться: каковы шансы россиянина в бою с Блэйдсом
Тренер Хабиба Нурмагомедова назвал опасную сторону Гэтжи
Футбольный клуб «Чертаново» получил лицензию для участия в РПЛ
USADA дважды за сутки проверило на допинг российского бойца
Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов
Фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны на 20-й минуте матчей
«Сочи» и ЦСКА обменялись правами на хоккеистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь