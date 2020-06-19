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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» одолел на выезде «Слуцк», одержав пятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» продолжил победную серию в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Свою пятую викторию подряд подопечные Игоря Ковалевича одержали сегодня в гостях у «Слуцка» — 1:0. Победный гол на 30-й минуте игры забил Павел Забелин. Благодаря этой победе «Неман» поднялся на третье место в турнирной таблице.

Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной», занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Неман» — 23 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Слуцк
0:1
Первый тайм: 0:1
Неман
Футбол, Беларусь, 14-й тур19.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Городской, 353 зрителя
Главные тренеры
Виталий ПавловИгорь Ковалевич
Голы
Павел Забелин31′
Составы команд
34Борис Панкратов
19Сергей Курганский
18Сулейман Коанда
4Андрей Васильев
20Денис Образов
18Павел Забелин
25Сергей Чеботаев
23Артур Слабашевич
59Роман Кривулькин
66′84′
28Даниэль Стойкович
10Сослан Такулов
62′
24Андрей Якимов
24Юрий Козлов
82′85′
45Зоран Марушич
87′
78Абдул Гафар
46Алексей Легчилин
8′
55Александр Анюкевич
61′
11Валерий Жуковский
34′75′
23Игорь Бобко
3Георгий Кантария
83′
17Мухаммед Бала
45′
7Гегам Кадимян
81′
71Марат Бураев
87Владислав Яцкевич
90+3′
99Драман Салу
71′
13Глеб Рассадкин
45′
9Артем Сердюк
78Максим Яблонский
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)14
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Василевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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