«Неман» одолел на выезде «Слуцк», одержав пятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» продолжил победную серию в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» продолжил победную серию в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою пятую викторию подряд подопечные Игоря Ковалевича одержали сегодня в гостях у «Слуцка» — 1:0. Победный гол на 30-й минуте игры забил Павел Забелин. Благодаря этой победе «Неман» поднялся на третье место в турнирной таблице.
Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск).
Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной», занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Неман» — 23 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.
|Виталий Павлов
|Игорь Ковалевич
|Павел Забелин
|31′
|34
|Борис Панкратов
|19
|Сергей Курганский
|18
|Сулейман Коанда
|4
|Андрей Васильев
|20
|Денис Образов
|18
|Павел Забелин
|25
|Сергей Чеботаев
|23
|Артур Слабашевич
|59
|Роман Кривулькин
66′84′
|28
|Даниэль Стойкович
|10
|Сослан Такулов
62′
|24
|Андрей Якимов
|24
|Юрий Козлов
82′85′
|45
|Зоран Марушич
87′
|78
|Абдул Гафар
|46
|Алексей Легчилин
8′
|55
|Александр Анюкевич
61′
|11
|Валерий Жуковский
34′75′
|23
|Игорь Бобко
|3
|Георгий Кантария
83′
|17
|Мухаммед Бала
45′
|7
|Гегам Кадимян
81′
|71
|Марат Бураев
|87
|Владислав Яцкевич
90+3′
|99
|Драман Салу
71′
|13
|Глеб Рассадкин
45′
|9
|Артем Сердюк
|78
|Максим Яблонский
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Андрей Василевич(Беларусь)