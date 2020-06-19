«Неман» одолел на выезде «Слуцк», одержав пятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

Свою пятую викторию подряд подопечные Игоря Ковалевича одержали сегодня в гостях у «Слуцка» — 1:0. Победный гол на 30-й минуте игры забил Павел Забелин. Благодаря этой победе «Неман» поднялся на третье место в турнирной таблице.

Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск).

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной», занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Неман» — 23 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).