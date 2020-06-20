Погба шикарно вернулся после травмы. Вышел на замену и спас «МЮ» от первого поражения с января
Моуринью чуть не уничтожили двумя пенальти.
Моуринью чуть не уничтожили двумя пенальти.
АПЛ вернулась ярким матчем «Ман Сити» и «Арсенала», а уже через несколько дней подарила очередную яркую афишу. В матче «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед» все ожидали куда более напряженной борьбы, чем в игре двух других команд из Манчестера и Лондона.
«Тоттенхэм» до игры находился на 8 строчке и до занимающего лигоевропейское восьмое место «шпорам» не хватало 4 очков. Были и другие интриги. Например, Моуринью проиграл все три матча в качестве тренера «Тоттенхэма» своим бывшим командам, а «МЮ» не проигрывает в последних 11 матчах во всех турнирах, притом в 9 из них оставлял свои ворота сухими. «Тоттенхэм» не мог рассчитывать на Деле Алли, который отбывает дисквалификацию за идиотскую шутку о коронавирусе.
«Манчестер Юнайтед» одержал всего 4 победы в 18 выездных матчах этого сезона, однако «Тоттенхэм» преспокойно отдал гостям мяч и даже не прессинговал соперника на чужой половине поля. «Шпоры» пытались организовать
Сначала Рэшфорд чуть было не отличился после подачи Фернандеша — Льорис вытащил мяч ногой — а спустя несколько минут неуклюже сыграл в отборе. Мяч отскочил к новичку «Тоттенхэма» Стивену Бергвейну, который промчался метров 20 и прошил Де Хеа насквозь. Это третий мяч голландца в шестом матче АПЛ.
Чуть позже у «Тоттенхэма» был шикарный шанс удвоить преимущество — снова провалился левый фланг обороны «МЮ», откуда неугомонный Бергвейн навесил на Сона. Но Де Хеа исправился и на этот раз вытащил тяжелейший удар.
Во втором тайме «Тоттенхэму» удалось отодвинуть игру от своих ворот (хотя Льорису пришлось делать суперсейв, чтобы не дать забить Марсьялю), но Сульшер перевернул все одной напрашивавшейся заменой. Поль Погба провел в этом сезоне всего 7 матчей и не появлялся на поле с декабря. Сульшер решил не рисковать и выпустил француза только на замену. Поль на первой же минуте полетел в подкат (когда вы такое видели?), создал момент Рэшфорду гениальной передачей из центра поля и напоследок обыграл Эрика Дайера один в один и заработал пенльти. Что важно — уступил право пробить Фернандешу, который уверенно реализовал удар. У этой парочки намечается
С начала прошлого сезона «Ман Юнайтед» заработал 23 пенальти — на 9 больше, чем любая другая команда АПЛ.
На последней минуте основного времени Джонатан Мосс назначил еще один пеналти — и снова после фола Дайера. Однако после просмотра VAR решение отменил — защитник «Тоттенхэма» и правда не наступал на ногу Фернандешу.
|Жозе Моуринью
|Уле Гуннар Сульшер
|Стевен Бергвайн(Серж Орье)
|27′
|Бруну Фернандеш
|81′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Давид де Хеа
|6
|Давинсон Санчес
|5
|Харри Магуайр
|24
|Серж Орье
|23
|Люк Шоу
|33
|Бен Дэйвис
|29
|Аарон Ван-Биссака
|8
|Харри Уинкс
|18
|Бруну Фернандеш
|15
|Эрик Дайер
|10
|Маркус Рэшфорд
|17
|Мусса Сиссоко
|2
|Виктор Линделеф
78′
|7
|Сон Хын Мин
|31
|Неманья Матич
|10
|Харри Кейн
|17
|Фред
63′
|11
|Эрик Ламела
70′
|6
|Поль Погба
|18
|Джовани Ло Сельсо
|39
|Скотт Мактоминэй
89′
|23
|Стевен Бергвайн
70′
|3
|Эрик Байи
|30
|Жедсон Фернандеш
|9
|Антони Марсьяль
78′
|25
|Одион Игало
|21
|Дэниэл Джеймс
41′62′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)