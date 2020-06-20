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01:21 (мск), источник: Sport24

Погба шикарно вернулся после травмы. Вышел на замену и спас «МЮ» от первого поражения с января

Моуринью чуть не уничтожили двумя пенальти.

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Источник: AFP 2020

АПЛ вернулась ярким матчем «Ман Сити» и «Арсенала», а уже через несколько дней подарила очередную яркую афишу. В матче «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед» все ожидали куда более напряженной борьбы, чем в игре двух других команд из Манчестера и Лондона.

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«Тоттенхэм» до игры находился на 8 строчке и до занимающего лигоевропейское восьмое место «шпорам» не хватало 4 очков. Были и другие интриги. Например, Моуринью проиграл все три матча в качестве тренера «Тоттенхэма» своим бывшим командам, а «МЮ» не проигрывает в последних 11 матчах во всех турнирах, притом в 9 из них оставлял свои ворота сухими. «Тоттенхэм» не мог рассчитывать на Деле Алли, который отбывает дисквалификацию за идиотскую шутку о коронавирусе.

«Манчестер Юнайтед» одержал всего 4 победы в 18 выездных матчах этого сезона, однако «Тоттенхэм» преспокойно отдал гостям мяч и даже не прессинговал соперника на чужой половине поля. «Шпоры» пытались организовать что-то в контратаках, «МЮ» надеялся на креатив Бруну Фернандеша. Логично, что моментов в первом тайме был минимум.

Сначала Рэшфорд чуть было не отличился после подачи Фернандеша — Льорис вытащил мяч ногой — а спустя несколько минут неуклюже сыграл в отборе. Мяч отскочил к новичку «Тоттенхэма» Стивену Бергвейну, который промчался метров 20 и прошил Де Хеа насквозь. Это третий мяч голландца в шестом матче АПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже у «Тоттенхэма» был шикарный шанс удвоить преимущество — снова провалился левый фланг обороны «МЮ», откуда неугомонный Бергвейн навесил на Сона. Но Де Хеа исправился и на этот раз вытащил тяжелейший удар.

Во втором тайме «Тоттенхэму» удалось отодвинуть игру от своих ворот (хотя Льорису пришлось делать суперсейв, чтобы не дать забить Марсьялю), но Сульшер перевернул все одной напрашивавшейся заменой. Поль Погба провел в этом сезоне всего 7 матчей и не появлялся на поле с декабря. Сульшер решил не рисковать и выпустил француза только на замену. Поль на первой же минуте полетел в подкат (когда вы такое видели?), создал момент Рэшфорду гениальной передачей из центра поля и напоследок обыграл Эрика Дайера один в один и заработал пенльти. Что важно — уступил право пробить Фернандешу, который уверенно реализовал удар. У этой парочки намечается чудо-связка.

Во время загрузки произошла ошибка.

С начала прошлого сезона «Ман Юнайтед» заработал 23 пенальти — на 9 больше, чем любая другая команда АПЛ.

На последней минуте основного времени Джонатан Мосс назначил еще один пеналти — и снова после фола Дайера. Однако после просмотра VAR решение отменил — защитник «Тоттенхэма» и правда не наступал на ногу Фернандешу.

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Тоттенхэм Хотспур
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 3019.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюУле Гуннар Сульшер
Голы
Стевен Бергвайн(Серж Орье)27′
Бруну Фернандеш81′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Давид де Хеа
6Давинсон Санчес
5Харри Магуайр
24Серж Орье
23Люк Шоу
33Бен Дэйвис
29Аарон Ван-Биссака
8Харри Уинкс
18Бруну Фернандеш
15Эрик Дайер
10Маркус Рэшфорд
17Мусса Сиссоко
2Виктор Линделеф
78′
7Сон Хын Мин
31Неманья Матич
10Харри Кейн
17Фред
63′
11Эрик Ламела
70′
6Поль Погба
18Джовани Ло Сельсо
39Скотт Мактоминэй
89′
23Стевен Бергвайн
70′
3Эрик Байи
30Жедсон Фернандеш
9Антони Марсьяль
78′
25Одион Игало
21Дэниэл Джеймс
41′62′
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
17Фолы18
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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