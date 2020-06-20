«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: AP 2020

Каталонский клуб прервал трехматчевую победную серию в чемпионате. «Севилья» не проигрывает уже седьмую встречу подряд. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против «Сельты» (1:2). За этот период команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

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«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. Идущий на втором месте «Реал» отстает на три очка и имеет матч в запасе. «Севилья» располагается на третьей строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре каталонский клуб примет «Атлетик» 23 июня, «Севилья» днем ранее на выезде встретится с «Вильярреалом».

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Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.