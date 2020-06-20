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09:03 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 20 июня. «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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Источник: AP 2020

Каталонский клуб прервал трехматчевую победную серию в чемпионате. «Севилья» не проигрывает уже седьмую встречу подряд. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против «Сельты» (1:2). За этот период команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

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«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. Идущий на втором месте «Реал» отстает на три очка и имеет матч в запасе. «Севилья» располагается на третьей строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре каталонский клуб примет «Атлетик» 23 июня, «Севилья» днем ранее на выезде встретится с «Вильярреалом».

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Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Футбол, Испания, Тур 3019.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
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Составы команд
1Томаш Вацлик
1Марк-Андре тер Штеген
12Жюль Кунде
2Нелсон Семеду
16Гонсалес Хесус Навас
3Жерар Пике
39′
20Диегу Карлос
15Клеман Лангле
23Серхио Регилон
26′
18Жорди Альба
25Фернанду Режес
45+3′
5Серхио Бускетс
45+3′
21Оливер Торрес
45′
9Луис Суарес
10Эвер Банега
62′
10Лионель Месси
24Хоан Хордан
69′
4Иван Ракитич
88′
17Неманья Гудель
28Рики Пуч
5Лукас Окампос
84′
22Артуро Видаль
77′
22Франко Васкес
17Антуан Гризманн
11Мунир Эль-Хаддади
59′
19Мартин Брэйтуэйт
63′
14Хесус Хоакин Сусо
8Артур
19Люк де Йонг
69′
15Юссеф Эн-Несири
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
17Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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