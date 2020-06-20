«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 20 июня. «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.
ТАСС, 20 июня. «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Севильей» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Каталонский клуб прервал трехматчевую победную серию в чемпионате. «Севилья» не проигрывает уже седьмую встречу подряд. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против «Сельты» (1:2). За этот период команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. Идущий на втором месте «Реал» отстает на три очка и имеет матч в запасе. «Севилья» располагается на третьей строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре каталонский клуб примет «Атлетик» 23 июня, «Севилья» днем ранее на выезде встретится с «Вильярреалом».
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской
|Хулен Лопетеги
|Кике Сетьен
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|12
|Жюль Кунде
|2
|Нелсон Семеду
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|3
|Жерар Пике
39′
|20
|Диегу Карлос
|15
|Клеман Лангле
|23
|Серхио Регилон
26′
|18
|Жорди Альба
|25
|Фернанду Режес
45+3′
|5
|Серхио Бускетс
45+3′
|21
|Оливер Торрес
45′
|9
|Луис Суарес
|10
|Эвер Банега
62′
|10
|Лионель Месси
|24
|Хоан Хордан
69′
|4
|Иван Ракитич
88′
|17
|Неманья Гудель
|28
|Рики Пуч
|5
|Лукас Окампос
84′
|22
|Артуро Видаль
77′
|22
|Франко Васкес
|17
|Антуан Гризманн
|11
|Мунир Эль-Хаддади
59′
|19
|Мартин Брэйтуэйт
63′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
|8
|Артур
|19
|Люк де Йонг
69′
|15
|Юссеф Эн-Несири
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|17
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)