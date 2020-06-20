В футболиста турецкого клуба бросили бутылку во время матча без зрителей
Во время матча 28-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Анкарагюджю» и «Истанбул Башакшехир» произошел инцидент, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во время матча 28-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Анкарагюджю» и «Истанбул Башакшехир» произошел инцидент, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В сенегальского нападающего Демба Ба, выступающего за «Истанбул Башакшехир», бросили бутылку с водой, тогда как игра проходила без зрителей.
Бутылка попала в ногу футболиста, находившегося на скамейке запасных после замены.
Главный тренер гостей Окан Бурук отметил, что здоровью его подопечного ничто не угрожает, но при этом выразил сожаление, что подобное произошло в матче без зрителей.
Сама встреча завершилась гостевой победой команды «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:1. После этой игры стамбульский клуб, набрав 59 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице, а «Анкарагюджю» с 24 баллами расположился на предпоследнем, 17-м месте.