В футболиста турецкого клуба бросили бутылку во время матча без зрителей

Источник: AP 2020

В сенегальского нападающего Демба Ба, выступающего за «Истанбул Башакшехир», бросили бутылку с водой, тогда как игра проходила без зрителей.

Бутылка попала в ногу футболиста, находившегося на скамейке запасных после замены.

Главный тренер гостей Окан Бурук отметил, что здоровью его подопечного ничто не угрожает, но при этом выразил сожаление, что подобное произошло в матче без зрителей.