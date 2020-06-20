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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

В футболиста турецкого клуба бросили бутылку во время матча без зрителей

Во время матча 28-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Анкарагюджю» и «Истанбул Башакшехир» произошел инцидент, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В сенегальского нападающего Демба Ба, выступающего за «Истанбул Башакшехир», бросили бутылку с водой, тогда как игра проходила без зрителей.

Бутылка попала в ногу футболиста, находившегося на скамейке запасных после замены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер гостей Окан Бурук отметил, что здоровью его подопечного ничто не угрожает, но при этом выразил сожаление, что подобное произошло в матче без зрителей.

Сама встреча завершилась гостевой победой команды «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:1. После этой игры стамбульский клуб, набрав 59 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице, а «Анкарагюджю» с 24 баллами расположился на предпоследнем, 17-м месте.

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