Салах и Робертсон могут пропустить мерсисайдское дерби
Нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон могут пропустить матч «Ливерпуля» против «Эвертона» в рамках 30-го тура чемпионата Англии, сообщает The Athletic.
Нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон могут пропустить матч «Ливерпуля» против «Эвертона» в рамках 30-го тура чемпионата Англии, сообщает The Athletic.
По информации издания, оба футболиста мерсисайдцев испытывают проблемы с физической формой. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на предматчевой
Встреча 30-го тура между «Эвертоном» и «Ливерпулем» пройдет 21 июня на «Гудисон Парке».