Салах и Робертсон могут пропустить мерсисайдское дерби

По информации издания, оба футболиста мерсисайдцев испытывают проблемы с физической формой. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что у игроков есть проблемы, однако не стал исключать их появления на поле.