Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Лестер
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Рубин
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо Брс
Городея
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
12:17 (мск), источник: Газета.Ру

Салах и Робертсон могут пропустить мерсисайдское дерби

Нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон могут пропустить матч «Ливерпуля» против «Эвертона» в рамках 30-го тура чемпионата Англии, сообщает The Athletic.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации издания, оба футболиста мерсисайдцев испытывают проблемы с физической формой. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что у игроков есть проблемы, однако не стал исключать их появления на поле.

Встреча 30-го тура между «Эвертоном» и «Ливерпулем» пройдет 21 июня на «Гудисон Парке».

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Брата уберут»: в деле Ефремова может измениться потерпевший
«Нечастая ситуация»: в Россию идет холод
Рестарт РПЛ: молодежь «Ростова» и рекорды «Сочи»
Боксера разыскивают по обвинению в убийстве в США
Проблемы у «Спартака». Кто заменит Тедеско в игре с «Арсеналом»
Боец UFC потребовал 15 млн долларов за поединок против чемпиона
17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам
Назван худший тренер АПЛ в истории
Игрок «Ростова»: От поступка Мостового у меня рвотная реакция
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь