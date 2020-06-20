«Динамо» примет «Энергетик-БГУ» в столичном дерби чемпионата Беларуси

Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» в столичном дерби примет на своей арене «Энергетик-БГУ» (начало в 20.00). В прошлом туре динамовцы одолели у себя дома мозырскую «Славию» (1:0), а их сегодняшние соперники на своем стадионе уступили аутсайдеру турнира бобруйской «Белшине» (0:1).

На поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Ислочи» сыграют с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (начало в 16.00). На прошлой неделе «Ислочь» победила «Минск» (1:0), торпедовцы уступили у себя дома брестскому «Динамо» (0:2).

Сегодня брестчане в 18.00 примут на своей арене «Городею», которая в прошлом туре разгромила у себя дома гостей из «Слуцка» (3:0).

Все сегодняшние встречи телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.

19 июня свою пятую викторию подряд одержал гродненский «Неман», одолевший на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 1:0, в Мозыре местная «Славия» была сильнее гостей из «Смолевичей» — 2:1.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной», занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Неман» — 23 (13), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (13), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).