Назван худший тренер АПЛ в истории

Источник: AP 2020

Худшим тренером журналисты The Mirror считают голландского специалиста Франка де Бура. В АПЛ специалист возглавлял «Кристал Пэлас» в 2017 году. Голландец был уволен после пяти матчей команды. Под его руководством «Пэлас» одержали лишь одну победу на фоне четырех поражений.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2d5e09966a299c9f757" data-vnd="d2d5e09966a299c9f757" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2d5e09966a299c9f757" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«“Пэлас” хотели де Бура, который шесть раз приводил “Аякс” к чемпионству в Голландии, но получили де Бура, продержавшегося всего 85 дней в “Интере”», — говорится в статье.

Француз Жак Сантини занимает вторую строчку рейтинга. Он был назначен тренером «Тоттенхэм Хотспур» после Евро-2004 и подал в отставку уже после 13 матчей.