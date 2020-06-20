«Окжетпес» отреагировал на информацию об уходе спортивного директора в другой клуб КПЛ

«Появившаяся в социальных сетях информация о том, что спортивный директор “Окжетпеса” Ержан Джамбиров может стать руководителем “Каспия”, не соответствует действительности. Ержан Максатович действительно получил соответствующее предложение от клуба из Актау, однако он полностью сосредоточен на том, чтобы помочь “Окжетпесу” в решении поставленных задач в текущем сезоне. Джамбиров ценит доверие, оказанное ему в Кокшетау руководством области и клуба», — говорится в сообщении синегорцев.