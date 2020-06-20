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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» отреагировал на информацию об уходе спортивного директора в другой клуб КПЛ

Пресс-служба «Окжетпеса» сообщила, что спортивный директор кокшетаусцев Ержан Джамбиров не перейдет на работу в другой клуб КПЛ «Каспий».

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«Появившаяся в социальных сетях информация о том, что спортивный директор “Окжетпеса” Ержан Джамбиров может стать руководителем “Каспия”, не соответствует действительности. Ержан Максатович действительно получил соответствующее предложение от клуба из Актау, однако он полностью сосредоточен на том, чтобы помочь “Окжетпесу” в решении поставленных задач в текущем сезоне. Джамбиров ценит доверие, оказанное ему в Кокшетау руководством области и клуба», — говорится в сообщении синегорцев.

Отметим, что футбольный сезон в Казахстане возобновится 1 июля. После трех игр «Окжетпес», не набрав ни одного очка, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице.

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