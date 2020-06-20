Французские футбольные стадионы с 11 июля начнут принимать до 5 тысяч зрителей

На стадионы будет допускаться до 5 тыс. зрителей, ближе к началу нового сезона это число может вырасти.

Чемпионат Франции был досрочно завершен 28 апреля после 28 из 38 сыгранных туров, ПСЖ был признан чемпионом. Начало следующего сезона запланировано на 22 августа. Проведение Кубка французской лиги и Кубка Франции этого сезона остается в силе. В финале Кубка лиги ПСЖ сыграет с «Лионом», в финале Кубка Франции — с «Сент-Этьеном», даты обоих матчей будут определены позднее.