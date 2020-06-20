Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув
Арсенал
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Спартак
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фортуна Д
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Байер
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Вердер
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Падерборн
Боруссия М
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо Брс
Городея
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Энергетик-БГУ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Игра прошла в субботу, 20 июня, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В концовке второго тайма Бен Чилуэлл мощным ударом в «девятку» сначала вывел «лис» вперед, а через несколько минут Крэйг Доусон восстановил равенство.

Ничья позволила «Лестеру» набрать 54 очка, команда остается на третьем месте в турнирной таблице. Аутсайдер АПЛ «Уотфорд» имеет в активе 28 очков и располагается на 16-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Лестер» 23 июня на своем поле примет «Брайтон». «Уотфорд» двумя днями позже на выезде встретится с «Бернли».

Читайте также
Уотфорд
1:1
Первый тайм: 0:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 3020.06.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонБрендан Роджерс
Голы
Крейг Доусон(Кристиан Кабаселе)90+3′
Бен Чилвелл(Демарэй Грэй)90′
Составы команд
26Бен Фостер
1Каспер Шмайхель
4Крейг Доусон
2Джеймс Джастин
27Кристиан Кабаселе
3Бен Чилвелл
19Уилл Хьюз
4Чаглар Сеюнджю
9Трой Дини
6Джонатан Эванс
23Исмаила Сарр
10Джеймс Мэддисон
11Адам Масина
88′
25Уилфред Ндиди
25Хосе Холевас
9Джейми Варди
21Кико Фемения
77′
8Юри Тилеманс
40′76′
6Эдриан Мариаппа
20Хамза Чудхури
16Абдулай Дукуре
77′
11Марк Олбрайтон
83′
8Том Клеверли
14Келечи Ихеаначо
29Этьенн Капуэ
77′
15Харви Барнс
65′
14Натаниэл Чалоба
7Демарэй Грэй
37Роберто Перейра
69′
10Дэнни Уэлбек
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
15Фолы12
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Хочу расти в новой профессии»: фигуристка бросила спорт ради порно
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающем топе
Слуцкого от вылета спасает грузин. Кварацхелия забил «ножницами»
Состояние экс-гонщика Ф-1 после операции тяжелое, но стабильное
Агент рассказал, как Жирков мог перейти в «Барселону» из ЦСКА
Боец UFC потребовал 15 млн долларов за поединок против чемпиона
Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом
Назван худший тренер АПЛ в истории
Игрок «Ростова»: От поступка Мостового у меня рвотная реакция
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь