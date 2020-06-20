«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ
«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче 30-го тура Английской
«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Уотфордом» в матче 30-го тура Английской
Игра прошла в субботу, 20 июня, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В концовке второго тайма Бен Чилуэлл мощным ударом в «девятку» сначала вывел «лис» вперед, а через несколько минут Крэйг Доусон восстановил равенство.
Ничья позволила «Лестеру» набрать 54 очка, команда остается на третьем месте в турнирной таблице. Аутсайдер АПЛ «Уотфорд» имеет в активе 28 очков и располагается на 16-й позиции.
В следующем туре «Лестер» 23 июня на своем поле примет «Брайтон». «Уотфорд» двумя днями позже на выезде встретится с «Бернли».
|Найджел Пирсон
|Брендан Роджерс
|Крейг Доусон(Кристиан Кабаселе)
|90+3′
|Бен Чилвелл(Демарэй Грэй)
|90′
|26
|Бен Фостер
|1
|Каспер Шмайхель
|4
|Крейг Доусон
|2
|Джеймс Джастин
|27
|Кристиан Кабаселе
|3
|Бен Чилвелл
|19
|Уилл Хьюз
|4
|Чаглар Сеюнджю
|9
|Трой Дини
|6
|Джонатан Эванс
|23
|Исмаила Сарр
|10
|Джеймс Мэддисон
|11
|Адам Масина
88′
|25
|Уилфред Ндиди
|25
|Хосе Холевас
|9
|Джейми Варди
|21
|Кико Фемения
77′
|8
|Юри Тилеманс
40′76′
|6
|Эдриан Мариаппа
|20
|Хамза Чудхури
|16
|Абдулай Дукуре
77′
|11
|Марк Олбрайтон
83′
|8
|Том Клеверли
|14
|Келечи Ихеаначо
|29
|Этьенн Капуэ
77′
|15
|Харви Барнс
65′
|14
|Натаниэл Чалоба
|7
|Демарэй Грэй
|37
|Роберто Перейра
69′
|10
|Дэнни Уэлбек
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)