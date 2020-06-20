«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

Игра прошла в субботу, 20 июня, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В концовке второго тайма Бен Чилуэлл мощным ударом в «девятку» сначала вывел «лис» вперед, а через несколько минут Крэйг Доусон восстановил равенство.