«Леванте» обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании
Футболисты «Леванте» в гостях обыграли «Эспаньол» в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Футболисты «Леванте» в гостях обыграли «Эспаньол» в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Субботняя встреча в пригороде Барселоны завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе хозяев поля голом отметился Давид Лопес (28-я минута), у победителей отличились Борха Майораль (14-я) и Энис Бардхи (67-я). Также гол в свои ворота забил игрок «Эспаньола» Адриа Педроса (87-я).
«Леванте» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» (24) остался на последней строчке.
|Абелардо
|Пако Лопес
|Сильва Давид Лопес(Леандро Кабрера)
|28′
|Борха Майораль
|14′
|Энис Барди
|67′
|Адрия Педроса
|87′
|13
|Родригес Диего Лопес
|13
|Айтор Фернандес
|15
|Сильва Давид Лопес
|14
|Рубен Везу
|18
|Леандро Кабрера
16′
|15
|Серхио Постиго
|21
|Марк Рока
|19
|Карлос Клерк
|12
|Хонатан Кальери
|20
|Хорхе Мирамон
|23
|Адриан Эмбарба
|10
|Энис Барди
|16
|Родригес Хави Лопес
83′
|17
|Никола Вукчевич
72′
|2
|Пипа Авила
|5
|Неманья Радойя
|17
|Дидак Вила
37′76′
|22
|Гонсало Мелеро
63′
|3
|Адрия Педроса
|8
|Эрнани
|4
|Мата Виктор Санчес
76′
|24
|Хосе Кампанья
85′
|9
|Факундо Феррейра
|18
|Бруно Гонсалес
|14
|Оскар Мелендо
83′
|9
|Марти Сальвадор Рохер
85′
|22
|Матиас Варгас
|36
|Андрес Пабло Мартинес
|7
|У Лэй
68′
|21
|Борха Майораль
62′
|10
|Серхи Дардер
|11
|Хосе Луис Моралес
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)