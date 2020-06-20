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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Леванте» обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

Футболисты «Леванте» в гостях обыграли «Эспаньол» в матче 30-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Субботняя встреча в пригороде Барселоны завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе хозяев поля голом отметился Давид Лопес (28-я минута), у победителей отличились Борха Майораль (14-я) и Энис Бардхи (67-я). Также гол в свои ворота забил игрок «Эспаньола» Адриа Педроса (87-я).

«Леванте» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» (24) остался на последней строчке.

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Эспаньол
1:3
Первый тайм: 1:1
Леванте
Футбол, Испания, Тур 3020.06.2020, 15:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium
Главные тренеры
АбелардоПако Лопес
Голы
Сильва Давид Лопес(Леандро Кабрера)28′
Борха Майораль14′
Энис Барди67′
Адрия Педроса87′
Составы команд
13Родригес Диего Лопес
13Айтор Фернандес
15Сильва Давид Лопес
14Рубен Везу
18Леандро Кабрера
16′
15Серхио Постиго
21Марк Рока
19Карлос Клерк
12Хонатан Кальери
20Хорхе Мирамон
23Адриан Эмбарба
10Энис Барди
16Родригес Хави Лопес
83′
17Никола Вукчевич
72′
2Пипа Авила
5Неманья Радойя
17Дидак Вила
37′76′
22Гонсало Мелеро
63′
3Адрия Педроса
8Эрнани
4Мата Виктор Санчес
76′
24Хосе Кампанья
85′
9Факундо Феррейра
18Бруно Гонсалес
14Оскар Мелендо
83′
9Марти Сальвадор Рохер
85′
22Матиас Варгас
36Андрес Пабло Мартинес
7У Лэй
68′
21Борха Майораль
62′
10Серхи Дардер
11Хосе Луис Моралес
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)14
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
11Фолы10
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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