«Леванте» обыграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании

Субботняя встреча в пригороде Барселоны завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе хозяев поля голом отметился Давид Лопес (28-я минута), у победителей отличились Борха Майораль (14-я) и Энис Бардхи (67-я). Также гол в свои ворота забил игрок «Эспаньола» Адриа Педроса (87-я).