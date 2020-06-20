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18:37 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» не удержал победу над «Ислочью» в чемпионате Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят поединки 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них футболисты «Ислочи» принимали жодинское «Торпедо-БелАЗ» и пропустили мяч на 37-й минуте после удара Габриэла Рамоса. Во втором тайме хозяева сразу пошли вперед большими силами и на 53-й минуте игры Игорь Кузьменок сравнял счет — 1:1. Ничейный результат держался недолго — через две минуты жодинцы заработали пенальти, который реализовал Габриэл Рамос. На 73-й минуте футболисты «Ислочи» остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения на 89-й минуте после второго гола Игоря Кузьменка — 2:2.

Также сегодня действующий чемпион страны брестское «Динамо» примет на своей арене «Городею», а минское «Динамо» у себя дома встретится с земляками из «Энергетика-БГУ».

19 июня пятую викторию подряд одержал гродненский «Неман», одолевший на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 1:0, в Мозыре местная «Славия» была сильнее гостей из «Смолевичей» — 2:1.

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Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной», занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигорске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Динамо» (Брест) — 22 (13), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

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