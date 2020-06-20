Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» и обеспечила себе второе место в Бундеслиге

Источник: AP 2020

Оба мяча забил Эрлинг Холланд, который отличился на 30-й и 93-й минутах. Благодаря этой победе «Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона, опережая за тур до финиша занимающий третье место «Лейпциг» на шесть очков.

Занимавший четвертое место «Байер» в гостях проиграл «Герте» (0:2), в связи с чем «Лейпциг» благодаря разнице мячей (+43, у «Байера» — +16) практически обеспечил себе место в зоне Лиги чемпионов (1−4 места). Из-за поражения «Байер» уступил четвертое место менхегладбахской «Боруссии», которая в гостях обыграла «Падерборн» (3:1). За тур до финиша «Боруссия» отстает от «Лейпцига» на одно очко.

Ранее «Бавария» за два тура до завершения чемпионата обеспечила себе 29-е чемпионство.

Результаты других матчей дня:

«Бавария» — «Фрайбург» — 3:1;.

«Кельн» — «Айнтрахт» — 1:1;.

«Майнц» — «Вердер» — 3:1;.

«Фортуна» — «Аугсбург» — 1:1;.

«Хоффенхайм» — «Унион» — 4:0;.