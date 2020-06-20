Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо Брс
Городея
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
23
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Байер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вольфсбург
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Лестер
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
12
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
19:03 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» и обеспечила себе второе место в Бундеслиге

ТАСС, 20 июня. «Лейпциг» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2020

Оба мяча забил Эрлинг Холланд, который отличился на 30-й и 93-й минутах. Благодаря этой победе «Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона, опережая за тур до финиша занимающий третье место «Лейпциг» на шесть очков.

Занимавший четвертое место «Байер» в гостях проиграл «Герте» (0:2), в связи с чем «Лейпциг» благодаря разнице мячей (+43, у «Байера» — +16) практически обеспечил себе место в зоне Лиги чемпионов (1−4 места). Из-за поражения «Байер» уступил четвертое место менхегладбахской «Боруссии», которая в гостях обыграла «Падерборн» (3:1). За тур до финиша «Боруссия» отстает от «Лейпцига» на одно очко.

Ранее «Бавария» за два тура до завершения чемпионата обеспечила себе 29-е чемпионство.

Результаты других матчей дня:

«Бавария» — «Фрайбург» — 3:1;.

«Кельн» — «Айнтрахт» — 1:1;.

«Майнц» — «Вердер» — 3:1;.

«Фортуна» — «Аугсбург» — 1:1;.

«Хоффенхайм» — «Унион» — 4:0;.

«Шальке» — «Вольфсбург» — 1:4.

Читайте также
РБ Лейпциг
0:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 3320.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнЛюсьен Фавр
Голы
Эрлин Бреут Холанн(Джованни Рейна)30′
Эрлин Бреут Холанн(Юлиан Брандт)90+3′
Составы команд
1Петер Гулачи
1Роман Бюрки
3Хосе Анхель Анхелиньо
57′
15Матс Хуммельс
5Дайот Упамекано
26Лукаш Пищек
22Норди Мукьеле
19Юлиан Брандт
23Марсель Хальстенберг
27Эмре Джан
74′
21Патрик Шик
21′
28Аксель Витсель
80′
16Лукас Клостерманн
46′
17Эрлин Бреут Холанн
14Тайлер Адамс
22Матеу Морей
78′
7Марсель Забитцер
39′
7Джейдон Санчо
25Даниэль Ольмо
13Рафаэл Геррейру
90′
10Эмиль Форсберг
75′
2Дан-Аксель Загаду
6Ибраима Конате
23Торган Азар
90′
44Кевин Кампль
53′71′
14Нико Шульц
8Амаду Айдара
32Джованни Рейна
50′81′
11Тимо Вернер
71′
18Леонардо Балерди
18Кристофер Нкунку
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
13Фолы8
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Слуцкого от вылета спасает грузин. Кварацхелия забил «ножницами»
«Спартак» уничтожал «Арсенал», но чуть не упустил победу
Агент рассказал, как Жирков мог перейти в «Барселону» из ЦСКА
Аутсайдер АПЛ вырвал победу у «Арсенала»
Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом
Игрок «Ростова»: От поступка Мостового у меня рвотная реакция
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь