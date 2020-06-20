Дортмундская «Боруссия» обыграла «Лейпциг» и обеспечила себе второе место в Бундеслиге
ТАСС, 20 июня. «Лейпциг» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 20 июня. «Лейпциг» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Оба мяча забил Эрлинг Холланд, который отличился на 30-й и 93-й минутах. Благодаря этой победе «Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге по итогам сезона, опережая за тур до финиша занимающий третье место «Лейпциг» на шесть очков.
Занимавший четвертое место «Байер» в гостях проиграл «Герте» (0:2), в связи с чем «Лейпциг» благодаря разнице мячей (+43, у «Байера» — +16) практически обеспечил себе место в зоне Лиги чемпионов (1−4 места).
Ранее «Бавария» за два тура до завершения чемпионата обеспечила себе 29-е чемпионство.
Результаты других матчей дня:
«Бавария» — «Фрайбург» — 3:1;.
«Кельн» — «Айнтрахт» — 1:1;.
«Майнц» — «Вердер» — 3:1;.
«Фортуна» — «Аугсбург» — 1:1;.
«Хоффенхайм» — «Унион» — 4:0;.
«Шальке» — «Вольфсбург» — 1:4.
|Юлиан Нагельсманн
|Люсьен Фавр
|Эрлин Бреут Холанн(Джованни Рейна)
|30′
|Эрлин Бреут Холанн(Юлиан Брандт)
|90+3′
|1
|Петер Гулачи
|1
|Роман Бюрки
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
57′
|15
|Матс Хуммельс
|5
|Дайот Упамекано
|26
|Лукаш Пищек
|22
|Норди Мукьеле
|19
|Юлиан Брандт
|23
|Марсель Хальстенберг
|27
|Эмре Джан
74′
|21
|Патрик Шик
21′
|28
|Аксель Витсель
80′
|16
|Лукас Клостерманн
46′
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|14
|Тайлер Адамс
|22
|Матеу Морей
78′
|7
|Марсель Забитцер
39′
|7
|Джейдон Санчо
|25
|Даниэль Ольмо
|13
|Рафаэл Геррейру
90′
|10
|Эмиль Форсберг
75′
|2
|Дан-Аксель Загаду
|6
|Ибраима Конате
|23
|Торган Азар
90′
|44
|Кевин Кампль
53′71′
|14
|Нико Шульц
|8
|Амаду Айдара
|32
|Джованни Рейна
50′81′
|11
|Тимо Вернер
71′
|18
|Леонардо Балерди
|18
|Кристофер Нкунку
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)