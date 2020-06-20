Аутсайдер АПЛ на последних секундах матча вырвал победу у «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 30-го тура Английской
Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 30-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 20 июня и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гостей на 68-й минуте вывел вперед Николя Пепе. Через семь минут Льюис Данк восстановил равенство, а на последних секундах матча забил Ниль Мопе.
В активе «Арсенала» 40 очков, команда находится на девятом месте в чемпионате. «Брайтон», который прервал серию без побед из девяти матчей, имеет в активе 32 очка и располагается на 15-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 25 июня на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Брайтон» двумя днями ранее на чужом поле встретится с «Лестером».
|Грэм Поттер
|Микель Артета
|Льюис Данк
|75′
|Николя Пепе(Букайо Сака)
|68′
|Нил Мопей(Аарон Конноли)
|90+5′
|1
|Мэтью Райан
|2
|Эктор Бельерин
|5
|Льюис Данк
|16
|Роб Холдинг
|15
|Адам Уэбстер
|20
|Шкодран Мустафи
|33
|Дэн Берн
30′
|31
|Сеад Колашинац
|24
|Дэйви Преппер
|29
|Маттео Гендузи
|7
|Нил Мопей
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|21
|Эсекиэль Скелотто
71′
|1
|Бернд Лено
40′
|22
|Мартин Монтойя
|26
|Эмилиано Мартинес
|8
|Ив Биссума
90′
|8
|Дани Себальос
88′
|10
|Алексис Макаллистер
|28
|Джозеф Уиллок
|13
|Паскаль Гросс
71′
|9
|Александр Ляказетт
54′78′
|44
|Аарон Конноли
|30
|Эдвард Нкетиа
|18
|Аарон Муй
44′45′
|19
|Николя Пепе
87′
|11
|Леандро Троссар
87′
|3
|Киран Тирни
|6
|Дэйл Стивенс
|77
|Букайо Сака
87′
|20
|Солли Марч
46′
|24
|Рис Нелсон
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)