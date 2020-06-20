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19:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Аутсайдер АПЛ на последних секундах матча вырвал победу у «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 20 июня и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Гостей на 68-й минуте вывел вперед Николя Пепе. Через семь минут Льюис Данк восстановил равенство, а на последних секундах матча забил Ниль Мопе.

В активе «Арсенала» 40 очков, команда находится на девятом месте в чемпионате. «Брайтон», который прервал серию без побед из девяти матчей, имеет в активе 32 очка и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 25 июня на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Брайтон» двумя днями ранее на чужом поле встретится с «Лестером».

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Брайтон & Хоув
2:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 3020.06.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Falmer Stadium
Главные тренеры
Грэм ПоттерМикель Артета
Голы
Льюис Данк75′
Николя Пепе(Букайо Сака)68′
Нил Мопей(Аарон Конноли)90+5′
Составы команд
1Мэтью Райан
2Эктор Бельерин
5Льюис Данк
16Роб Холдинг
15Адам Уэбстер
20Шкодран Мустафи
33Дэн Берн
30′
31Сеад Колашинац
24Дэйви Преппер
29Маттео Гендузи
7Нил Мопей
14Пьер-Эмерик Обамеянг
21Эсекиэль Скелотто
71′
1Бернд Лено
40′
22Мартин Монтойя
26Эмилиано Мартинес
8Ив Биссума
90′
8Дани Себальос
88′
10Алексис Макаллистер
28Джозеф Уиллок
13Паскаль Гросс
71′
9Александр Ляказетт
54′78′
44Аарон Конноли
30Эдвард Нкетиа
18Аарон Муй
44′45′
19Николя Пепе
87′
11Леандро Троссар
87′
3Киран Тирни
6Дэйл Стивенс
77Букайо Сака
87′
20Солли Марч
46′
24Рис Нелсон
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)13
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые8
13Фолы8
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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