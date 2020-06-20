Брестское «Динамо» одержало волевую победу над «Городеей» в чемпионате Беларуси

В Бресте действующие чемпионы страны футболисты местного «Динамо» имели большое преимущество над «Городеей», но на 28-й минуте пропустили мяч после удара Сергея Архипова. Гости были впереди меньше минуты — буквально в следующей атаке один из лидеров брестчан Артем Милевский восстановил равновесие. После перерыва динамовцы продолжали доминировать и еще дважды поразили ворота Игоря Довгялло. На 66-й минуте гол забил Денис Лаптев, а еще через 5 минут Михаил Гордейчук установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Динамо».