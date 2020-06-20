Брестское «Динамо» одержало волевую победу над «Городеей» в чемпионате Беларуси
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят поединки 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят поединки 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Бресте действующие чемпионы страны футболисты местного «Динамо» имели большое преимущество над «Городеей», но на 28-й минуте пропустили мяч после удара Сергея Архипова. Гости были впереди меньше минуты — буквально в следующей атаке один из лидеров брестчан Артем Милевский восстановил равновесие. После перерыва динамовцы продолжали доминировать и еще дважды поразили ворота Игоря Довгялло. На 66-й минуте гол забил Денис Лаптев, а еще через 5 минут Михаил Гордейчук установил окончательный результат — 3:1 в пользу «Динамо».
В последнем сегодняшнем матче минское «Динамо» у себя дома встретится с земляками из «Энергетика-БГУ».
Результаты других матчей: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2.
Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигроске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха». Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 22 (13), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 19 (13), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.