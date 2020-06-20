«Атлетик» победил «Бетис» в матче чемпионата Испании
«Атлетик» из Бильбао нанес поражение «Бетису» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Атлетик» из Бильбао нанес поражение «Бетису» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Субботняя встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на седьмой минуте забил Иньиго Мартинес. На 86-й минуте полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес не смог реализовать пенальти.
«Атлетик» с 42 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (34) идет на 14-й строчке.
Все матчи чемпионата Испании после возобновления сезона начинаются с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса. Игры проходят без зрителей.
|Гаиска Гаритано
|Руби
|Иньиго Мартинес(Иньиго Кордоба)
|7′
|Серхио Каналес
|86′
|1
|Унаи Симон
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|3
|Унаи Нуньес
|5
|Марк Бартра
|4
|Иньиго Мартинес
84′
|22
|Эмерсон
|21
|Андер Капа
|23
|Аисса Манди
|14
|Дани Гарсия
90′
|8
|Набиль Фекир
|11
|Иньиго Кордоба
|10
|Серхио Каналес
|17
|Юри Берчиче
14′90′
|6
|Альфонсо Педраса
70′
|18
|Оскар Де Маркос
|24
|Карлес Аленья
|8
|Унаи Лопес
87′
|18
|Андрес Гуардадо
56′
|34
|Ойян Сансет
|15
|Алекс Морено
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
90′
|21
|Гвидо Родригес
86′
|24
|Микель Баленсиага
|7
|Хуан Мигель Хуанми
|9
|Иньяки Уильямс
90′
|9
|Борха Иглесиас
70′
|25
|Асьер Вильялибре
|16
|Лорен Морон
|10
|Гоньи Икер Муниаин
36′74′
|20
|Диего Лайнес
56′
|16
|Микель Весга
|11
|Кристиан Тельо
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Валентин Писарро Гомес(Испания)