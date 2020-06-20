Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Парма
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Энергетик-БГУ
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Зенит
04
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо Брс
Городея
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
23
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Байер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вольфсбург
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Лестер
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
12
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетик» победил «Бетис» в матче чемпионата Испании

«Атлетик» из Бильбао нанес поражение «Бетису» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх
Источник: AFP 2020

Субботняя встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на седьмой минуте забил Иньиго Мартинес. На 86-й минуте полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес не смог реализовать пенальти.

«Атлетик» с 42 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (34) идет на 14-й строчке.

Все матчи чемпионата Испании после возобновления сезона начинаются с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса. Игры проходят без зрителей.

Атлетик
1:0
Первый тайм: 1:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 3020.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)San Mames
Главные тренеры
Гаиска ГаританоРуби
Голы
Иньиго Мартинес(Иньиго Кордоба)7′
Нереализованные пенальти
Серхио Каналес86′
Составы команд
1Унаи Симон
1Васкес Хоэль Роблес
3Унаи Нуньес
5Марк Бартра
4Иньиго Мартинес
84′
22Эмерсон
21Андер Капа
23Аисса Манди
14Дани Гарсия
90′
8Набиль Фекир
11Иньиго Кордоба
10Серхио Каналес
17Юри Берчиче
14′90′
6Альфонсо Педраса
70′
18Оскар Де Маркос
24Карлес Аленья
8Унаи Лопес
87′
18Андрес Гуардадо
56′
34Ойян Сансет
15Алекс Морено
22Эскудеро Рауль Гарсия
90′
21Гвидо Родригес
86′
24Микель Баленсиага
7Хуан Мигель Хуанми
9Иньяки Уильямс
90′
9Борха Иглесиас
70′
25Асьер Вильялибре
16Лорен Морон
10Гоньи Икер Муниаин
36′74′
20Диего Лайнес
56′
16Микель Весга
11Кристиан Тельо
Статистика
4Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые5
16Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бетис
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Зенит» прибил ЦСКА и оторвался от конкурентов на 12 очков
«Спартак» уничтожал «Арсенал», но чуть не упустил победу
Донецкий «Шахтер» стал 13-кратным чемпионом Украины
Аутсайдер АПЛ вырвал победу у «Арсенала»
«Динамо» договаривается о переносе воскресного матча
«Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге
СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь