«Атлетик» победил «Бетис» в матче чемпионата Испании

Источник: AFP 2020

Субботняя встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на седьмой минуте забил Иньиго Мартинес. На 86-й минуте полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес не смог реализовать пенальти.

«Атлетик» с 42 очками занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» (34) идет на 14-й строчке.