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22:14 (мск), источник: ТАСС

Донецкий «Шахтер» стал 13-кратным чемпионом Украины

ТАСС, 20 июня. Донецкий «Шахтер» обыграл «Александрию» со счетом 3:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Украины и обеспечил себе победу в турнире.

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Источник: Reuters

Голами в матче, который прошел в Киеве, в составе хозяев отметились Тайсон (13-я минута, с пенальти), Тете (60, 78), у гостей мячи забили Евгений Банада (48), Максим Третьяков (51, с пенальти).

Благодаря победе «Шахтер» за пять туров до финиша на 19 очков оторвался от занимающего второе место киевского «Динамо».

Донецкий клуб в 13-й раз и в четвертый раз подряд стал чемпионом Украины. Рекордсменом по чемпионским титулам является киевское «Динамо» (15).

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Шахтер Д
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