Минские «Динамо» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью 0:0 с «Энергетиком-БГУ» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью 0:0 с «Энергетиком-БГУ» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи на поле динамовской арены хозяева имели несколько хороших возможностей забить гол, но не использовали их. После перерыва игра была равной, у игроков обеих команд были шансы отличиться, но зрители так и не увидели забитых мячей.
Результаты других матчей: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1.
Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигроске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.