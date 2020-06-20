Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Кальяри
21
Футбол. Зарубежный
20.06
Борнмут
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
20.06
Хетафе
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
20.06
Торино
Парма
11
Футбол. Зарубежный
20.06
Динамо Мн
Энергетик-БГУ
00
Футбол. Зарубежный
20.06
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Премьер-лига
20.06
ЦСКА
Зенит
04
Футбол. Зарубежный
20.06
Атлетик
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
20.06
Динамо Брс
Городея
31
Футбол. Зарубежный
20.06
Брайтон & Хоув
Арсенал
21
Футбол. Премьер-лига
20.06
Арсенал Т
Спартак
23
Футбол. Зарубежный
20.06
РБ Лейпциг
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
20.06
Бавария
Фрайбург
31
Футбол. Зарубежный
20.06
Хоффенхайм
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
20.06
Фортуна Д
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
20.06
Герта
Байер
20
Футбол. Зарубежный
20.06
Майнц
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
20.06
Шальке-04
Вольфсбург
14
Футбол. Зарубежный
20.06
Кельн
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
20.06
Падерборн
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
20.06
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
22
Футбол. Зарубежный
20.06
Эспаньол
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
20.06
Уотфорд
Лестер
11
Футбол. Премьер-лига
20.06
Урал
Рубин
12
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
20 июня, источник: БЕЛТА

Минские «Динамо» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью 0:0 с «Энергетиком-БГУ» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

В первом тайме встречи на поле динамовской арены хозяева имели несколько хороших возможностей забить гол, но не использовали их. После перерыва игра была равной, у игроков обеих команд были шансы отличиться, но зрители так и не увидели забитых мячей.

Результаты других матчей: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной «Белшиной, занимающей последнее место. Также в воскресенье «Витебск» у себя дома встретится с «Минском», а в Солигроске «Шахтер» примет футболистов брестского «Руха».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 27 очков (13 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Энергетик-БГУ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Собаки хотели поиграть с оленем, но тот устроил драку – видео
«Зенит» прибил ЦСКА и оторвался от конкурентов на 12 очков
«Спартак» уничтожал «Арсенал», но чуть не упустил победу
Донецкий «Шахтер» стал 13-кратным чемпионом Украины
Аутсайдер АПЛ вырвал победу у «Арсенала»
Весь состав московского «Динамо» сел на карантин
«Боруссия» обеспечила себе второе место в Бундеслиге
СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь