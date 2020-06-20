У игроков донецкого «Олимпика» обнаружен коронавирус, матч с «Карпатами» перенесен

Игра должна была состояться 21 июня. Ранее в «Карпатах» 26 человек заразились коронавирусом, 11 из которых футболисты. Из-за этого ранее были перенесены два последних матча команды. Игра с «Олимпиком» должна была стать для львовян первой после выхода из карантина.