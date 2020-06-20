У игроков донецкого «Олимпика» обнаружен коронавирус, матч с «Карпатами» перенесен
Матч 27-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — «Карпаты» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт турнира.
Матч 27-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — «Карпаты» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт турнира.
У двух футболистов донецкой команды обнаружен коронавирус.
Игра должна была состояться 21 июня. Ранее в «Карпатах» 26 человек заразились коронавирусом, 11 из которых футболисты.