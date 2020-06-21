«Атлетико» поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв «Вальядолид»
ТАСС, 21 июня. «Атлетико» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Вальядолид» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 21 июня. «Атлетико» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Вальядолид» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Единственный мяч в игре забил Витоло (81-я минута). «Атлетико» продлил серию без поражений в национальном первенстве до восьми матчей, в последний раз подопечные Диего Симеоне на выезде проиграли 1 февраля мадридскому «Реалу» (0:1).
В турнирной таблице «Атлетико» поднялся на третье место, набрав 52 очка, «Вальядолид» идет на 15-м месте, имея в активе 33 очка. В следующем туре «Атлетико» 23 июня в гостях сыграет с «Леванте», «Вальядолид» в этот же день примет «Хетафе».
Ранее в субботу «Леванте» на выезде обыграл «Эспаньол» (3:1), «Атлетик» дома выиграл у «Бетиса» (1:0), а «Хетафе» и «Эйбар» сыграли вничью (1:1).
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской
|Диего Симеоне
|Гонсалес Сориано Серхио
|Виктор Мачин Перес Витоло(Диегу Коста)
|81′
|13
|Ян Облак
|13
|Хосе Антонио Каро
|2
|Хосе Хименес
|4
|Франсиско Кико Оливас
|22
|Марио Эрмосо
59′
|6
|Карнеро Рауль Гарсия
|23
|Киран Триппьер
|18
|Антоньито
|35
|Мануэль Санчес
|21
|Мигель Анхель Мичел
88′
|5
|Томас Партей
56′
|11
|Пабло Эрвиас
|14
|Маркос Льоренте
73′
|5
|Хави Санчес
83′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|9
|Энес Унал
|16
|Эктор Эррера
57′
|8
|Матеус Фернандес
75′
|6
|Коке
|28
|Энрике Перес
|7
|Жоау Феликс
64′
|16
|Феде Сан Эметерио
45′
|10
|Анхель Корреа
|14
|Рубен Алькарас
|9
|Альваро Мората
64′
|7
|Серхи Гвардьола
45′
|19
|Диегу Коста
75′
|29
|Мигель де ла Фуэнте
|11
|Тома Лемар
57′
|23
|Вальдо Рубио
64′73′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
69′
|10
|Оскар Плано
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)