«Атлетико» поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв «Вальядолид»

Источник: AFP 2020

Единственный мяч в игре забил Витоло (81-я минута). «Атлетико» продлил серию без поражений в национальном первенстве до восьми матчей, в последний раз подопечные Диего Симеоне на выезде проиграли 1 февраля мадридскому «Реалу» (0:1).

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В турнирной таблице «Атлетико» поднялся на третье место, набрав 52 очка, «Вальядолид» идет на 15-м месте, имея в активе 33 очка. В следующем туре «Атлетико» 23 июня в гостях сыграет с «Леванте», «Вальядолид» в этот же день примет «Хетафе».

Ранее в субботу «Леванте» на выезде обыграл «Эспаньол» (3:1), «Атлетик» дома выиграл у «Бетиса» (1:0), а «Хетафе» и «Эйбар» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.