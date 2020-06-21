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11:16 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв «Вальядолид»

ТАСС, 21 июня. «Атлетико» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Вальядолид» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч в игре забил Витоло (81-я минута). «Атлетико» продлил серию без поражений в национальном первенстве до восьми матчей, в последний раз подопечные Диего Симеоне на выезде проиграли 1 февраля мадридскому «Реалу» (0:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Атлетико» поднялся на третье место, набрав 52 очка, «Вальядолид» идет на 15-м месте, имея в активе 33 очка. В следующем туре «Атлетико» 23 июня в гостях сыграет с «Леванте», «Вальядолид» в этот же день примет «Хетафе».

Ранее в субботу «Леванте» на выезде обыграл «Эспаньол» (3:1), «Атлетик» дома выиграл у «Бетиса» (1:0), а «Хетафе» и «Эйбар» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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1:0
Первый тайм: 0:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 3020.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеГонсалес Сориано Серхио
Голы
Виктор Мачин Перес Витоло(Диегу Коста)81′
Составы команд
13Ян Облак
13Хосе Антонио Каро
2Хосе Хименес
4Франсиско Кико Оливас
22Марио Эрмосо
59′
6Карнеро Рауль Гарсия
23Киран Триппьер
18Антоньито
35Мануэль Санчес
21Мигель Анхель Мичел
88′
5Томас Партей
56′
11Пабло Эрвиас
14Маркос Льоренте
73′
5Хави Санчес
83′
20Виктор Мачин Перес Витоло
9Энес Унал
16Эктор Эррера
57′
8Матеус Фернандес
75′
6Коке
28Энрике Перес
7Жоау Феликс
64′
16Феде Сан Эметерио
45′
10Анхель Корреа
14Рубен Алькарас
9Альваро Мората
64′
7Серхи Гвардьола
45′
19Диегу Коста
75′
29Мигель де ла Фуэнте
11Тома Лемар
57′
23Вальдо Рубио
64′73′
21Янник Феррейра-Карраско
69′
10Оскар Плано
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)6
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
14Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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