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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бетис» уволил главного тренера после поражения в матче с «Атлетиком»

После поражения в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1) «Бетис» отправил в отставку главного тренера Хоана Руби.

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Источник: AFP 2020

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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До конца нынешнего сезона пост главного тренера «Бетиса» будет занимать Алексис Трухильо, который защищал цвета «Бетиса» на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провёл за клуб 264 матча. Он уже возглавлял команду в двух последних играх сезона-2016/2017.

Также «Бетис» поблагодарил Руби и его помощников за преданность клубу.

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После 30 туров «Бетис» располагается на 14-м месте турнирной таблицы, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре на выезде сыграет с «Леванте». Игра состоится 28 июня.

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