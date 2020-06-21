«Бетис» уволил главного тренера после поражения в матче с «Атлетиком»

Источник: AFP 2020

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

До конца нынешнего сезона пост главного тренера «Бетиса» будет занимать Алексис Трухильо, который защищал цвета «Бетиса» на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провёл за клуб 264 матча. Он уже возглавлял команду в двух последних играх сезона-2016/2017.

Также «Бетис» поблагодарил Руби и его помощников за преданность клубу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc016bc71395e4a1deda" data-vnd="bc016bc71395e4a1deda" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc016bc71395e4a1deda" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.