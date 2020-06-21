«Бетис» уволил главного тренера после поражения в матче с «Атлетиком»
После поражения в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1) «Бетис» отправил в отставку главного тренера Хоана Руби.
После поражения в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1) «Бетис» отправил в отставку главного тренера Хоана Руби.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
До конца нынешнего сезона пост главного тренера «Бетиса» будет занимать Алексис Трухильо, который защищал цвета «Бетиса» на протяжении семи сезонов. В общей сложности он провёл за клуб 264 матча. Он уже возглавлял команду в двух последних играх сезона-2016/2017.
Также «Бетис» поблагодарил Руби и его помощников за преданность клубу.
После 30 туров «Бетис» располагается на 14-м месте турнирной таблицы, записав в свой актив 30 очков. В следующем туре на выезде сыграет с «Леванте». Игра состоится 28 июня.