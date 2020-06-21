Эрлинг Холанд: Конечно, это отстой, что «Бавария» стала чемпионом

«Конечно, это отстой, что “Бавария” стала чемпионом. Но сейчас всё именно так. Мы должны сделать всё, что в наших силах. И вот теперь мы обеспечили себе второе место, но старались подобраться к ним как можно ближе», — приводит слова Холанда Goal.