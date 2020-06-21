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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» расстанется с двумя казахстанскими футболистами

Защитник Ермек Куантаев и нападающий Елжас Алтынбеков покинут ФК «Жетысу». Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет на своем telegram-канале.

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Тренерский штаб талдыкорганцев решил отказаться от услуг тех, кто не является игроком основного состава и вряд ли им станет. На их места будут искать новых исполнителей.

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«Кызылординец Алтынбеков, возможно, поедет в родной “Кайсар”, если согласится на небольшой с финансовой точки зрения контракт. “Волкам” необходимо усилять атаку после ухода Ивана Пешича. Костанаец Куантаев тоже не останется без вариантов, я полагаю. Даже если родной “Тобол” не станет звать, квалификация у Ермека на уровне», — пишет Кожахмет.

Напомним, чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, приостановленный с 16 марта, возобновится 1 июля.

«Жетысу» после двух сыгранных туров идет на пятом месте в турнирной таблице с активом в четыре очка.

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