«Жетысу» расстанется с двумя казахстанскими футболистами

Тренерский штаб талдыкорганцев решил отказаться от услуг тех, кто не является игроком основного состава и вряд ли им станет. На их места будут искать новых исполнителей.

«Кызылординец Алтынбеков, возможно, поедет в родной “Кайсар”, если согласится на небольшой с финансовой точки зрения контракт. “Волкам” необходимо усилять атаку после ухода Ивана Пешича. Костанаец Куантаев тоже не останется без вариантов, я полагаю. Даже если родной “Тобол” не станет звать, квалификация у Ермека на уровне», — пишет Кожахмет.

Напомним, чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, приостановленный с 16 марта, возобновится 1 июля.