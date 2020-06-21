«Жетысу» расстанется с двумя казахстанскими футболистами
Защитник Ермек Куантаев и нападающий Елжас Алтынбеков покинут ФК «Жетысу». Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет на своем
Защитник Ермек Куантаев и нападающий Елжас Алтынбеков покинут ФК «Жетысу». Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет на своем
Тренерский штаб талдыкорганцев решил отказаться от услуг тех, кто не является игроком основного состава и вряд ли им станет. На их места будут искать новых исполнителей.
«Кызылординец Алтынбеков, возможно, поедет в родной “Кайсар”, если согласится на небольшой с финансовой точки зрения контракт. “Волкам” необходимо усилять атаку после ухода Ивана Пешича. Костанаец Куантаев тоже не останется без вариантов, я полагаю. Даже если родной “Тобол” не станет звать, квалификация у Ермека на уровне», — пишет Кожахмет.
Напомним, чемпионат Казахстана по футболу среди команд
«Жетысу» после двух сыгранных туров идет на пятом месте в турнирной таблице с активом в четыре очка.