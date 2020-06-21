Казахстанский футболист сыграл в матче с голом экс-легионера «Актобе» и «Тобола»
Казахстанский нападающий Самат Сарсенов провел второй матч за «Валмиеру», передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский нападающий Самат Сарсенов провел второй матч за «Валмиеру», передает корреспондент Vesti.kz.
Во втором туре чемпионата Латвии его команда дома уступила рижскому РФШ — 0:4. У гостей на 29-й минуте забил хорват Томислав Сарич, на 41-й — бразилец Эмерсон Сантана, на 56-й — австриец Томаш Шимкович, известный по выступлениям за «Актобе» и «Тобол», а на 79-й — ивуариец Седрик Куадьо.
В этом матче Сарсенов вышел на поле на 46-й минуте и отыграл весь второй тайм. На счету казахстанца теперь две встречи в сезоне, а его клуб, потерпевший два поражения, идет на последнем, десятом, месте. В третьем туре «Валмиера» 25 июня в 21:00 по времени
О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля, а его официальный дебют случился в матче с «Ригой» (0:2), которая летом выступит в Лиге чемпионов. Ранее форвард выступал за «Кайрат», за который в прошлом году провел пять матчей в КПЛ. Также он на правах аренды играл за «Тараз».
23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».
Этнический казах Сарсенов затем получил гражданство Казахстана. Уроженец России провел два официальных матча за молодежную сборную в квалификации на Евро-2019, выйдя на замену в игре против Болгарии (1:1) и в старте — на встречу с Францией (0:3).