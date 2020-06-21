Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Уфа
Тамбов
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Белшина
БАТЭ
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Минск
Футбол. Зарубежный
18:15
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Рух
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Реал
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
13:26 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист сыграл в матче с голом экс-легионера «Актобе» и «Тобола»

Казахстанский нападающий Самат Сарсенов провел второй матч за «Валмиеру», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Во втором туре чемпионата Латвии его команда дома уступила рижскому РФШ — 0:4. У гостей на 29-й минуте забил хорват Томислав Сарич, на 41-й — бразилец Эмерсон Сантана, на 56-й — австриец Томаш Шимкович, известный по выступлениям за «Актобе» и «Тобол», а на 79-й — ивуариец Седрик Куадьо.

В этом матче Сарсенов вышел на поле на 46-й минуте и отыграл весь второй тайм. На счету казахстанца теперь две встречи в сезоне, а его клуб, потерпевший два поражения, идет на последнем, десятом, месте. В третьем туре «Валмиера» 25 июня в 21:00 по времени Нур-Султана сыграет в гостях с «Вентспилсом».

О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля, а его официальный дебют случился в матче с «Ригой» (0:2), которая летом выступит в Лиге чемпионов. Ранее форвард выступал за «Кайрат», за который в прошлом году провел пять матчей в КПЛ. Также он на правах аренды играл за «Тараз».

23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».

Этнический казах Сарсенов затем получил гражданство Казахстана. Уроженец России провел два официальных матча за молодежную сборную в квалификации на Евро-2019, выйдя на замену в игре против Болгарии (1:1) и в старте — на встречу с Францией (0:3).

Читайте также
Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский футболист продлил контракт с клубом российской премьер-лиги
«Зенит» еще ближе к чемпионству. Питерцы разгромили ЦСКА
Игроки «Спартака» захотели оплатить штрафы задержанных фанатов
Волков прокомментировал поражение от американца на турнире UFC
Первый после паузы тур РПЛ завершится в воскресенье
«Атлетико» поднялся на третье место в чемпионате Испании
Главный бой вечера бокса Top Rank завершился эффектным избиением
17-летний кипер «Ростова» обошел «Сочи» по подписчикам в соцсети
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь