Казахстанский футболист сыграл в матче с голом экс-легионера «Актобе» и «Тобола»

Во втором туре чемпионата Латвии его команда дома уступила рижскому РФШ — 0:4. У гостей на 29-й минуте забил хорват Томислав Сарич, на 41-й — бразилец Эмерсон Сантана, на 56-й — австриец Томаш Шимкович, известный по выступлениям за «Актобе» и «Тобол», а на 79-й — ивуариец Седрик Куадьо.

В этом матче Сарсенов вышел на поле на 46-й минуте и отыграл весь второй тайм. На счету казахстанца теперь две встречи в сезоне, а его клуб, потерпевший два поражения, идет на последнем, десятом, месте. В третьем туре «Валмиера» 25 июня в 21:00 по времени Нур-Султана сыграет в гостях с «Вентспилсом».

О переходе Сарсенова «Валмиера» объявила 6 февраля, а его официальный дебют случился в матче с «Ригой» (0:2), которая летом выступит в Лиге чемпионов. Ранее форвард выступал за «Кайрат», за который в прошлом году провел пять матчей в КПЛ. Также он на правах аренды играл за «Тараз».

23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».