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16:43 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайсара» рассказал об интригах вокруг его ухода и многомиллионных сокращениях бюджета

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов в интервью «Тема Спорт» прокомментировал информацию о его возможном уходе из клуба.

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Болгарский специалист намерен отработать контракт, который рассчитан на до ноября. Летом клуб должен дебютировать в Лиге Европы.

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Ранее сообщалось, что Младенов получил два предложения из других команд.

«Слухи о моем уходе из “Кайсара” — очередные интриги, которые не имеют ничего общего с правдой. Сейчас я нахожусь в Болгарии и пробуду здесь еще несколько дней, а потом вернусь в клуб. Я в хороших отношениях с руководством “Кайсара”. Все тренеры и футболисты пошли навстречу и сократили свои зарплаты, как попросило руководство, поэтому все нормально. Мы проявили понимание и сейчас готовимся к чемпионату, который возобновится 1 июля. Да, цели не такие большие, как ранее, по той причине, что бюджет сокращен на три миллиона евро. Это влияет на мою психологию, но моя задача — защитить игроков и быть конкурентным для всех соперников. Я буду защищать интересы “Кайсара”, как и в предыдущие три года. То, что мой контракт заканчивается в ноябре, не значит, что я буду ждать до последнего момента, чтобы принять решение о своем будущем. Мой менеджер работает, у нас есть варианты, и все зависит от моих предпочтений. Какие именно варианты — это вопрос к моему представителю Мирчо Димитрову», — цитирует Младенова KazFootball.kz.

63-летний Младенов возглавляет «Кайсар» с 2017 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок Казахстана и завоевал путевку в Лигу Европы.

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