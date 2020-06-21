Тренер «Кайсара» рассказал об интригах вокруг его ухода и многомиллионных сокращениях бюджета

«Слухи о моем уходе из “Кайсара” — очередные интриги, которые не имеют ничего общего с правдой. Сейчас я нахожусь в Болгарии и пробуду здесь еще несколько дней, а потом вернусь в клуб. Я в хороших отношениях с руководством “Кайсара”. Все тренеры и футболисты пошли навстречу и сократили свои зарплаты, как попросило руководство, поэтому все нормально. Мы проявили понимание и сейчас готовимся к чемпионату, который возобновится 1 июля. Да, цели не такие большие, как ранее, по той причине, что бюджет сокращен на три миллиона евро. Это влияет на мою психологию, но моя задача — защитить игроков и быть конкурентным для всех соперников. Я буду защищать интересы “Кайсара”, как и в предыдущие три года. То, что мой контракт заканчивается в ноябре, не значит, что я буду ждать до последнего момента, чтобы принять решение о своем будущем. Мой менеджер работает, у нас есть варианты, и все зависит от моих предпочтений. Какие именно варианты — это вопрос к моему представителю Мирчо Димитрову», — цитирует Младенова KazFootball.kz.