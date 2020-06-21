«Сельта» забила шесть голов «Алавесу», Смолов не отметился результативными действиями

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Джейсон Мурильо (14-я минута), Яго Аспас (20, с пенальти), Рафинья (40, 41), Нолито (78, с пенальти) и Санти Мина (86). На 27-й минуте матча защитник «Алавеса» Мартин Агиррегарибия получил прямую красную карточку. Форвард сборной России и «Сельты» Федор Смолов провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. «Сельта» одержала победу впервые за пять матчей, до этого клуб трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

Нолито забил 50-й гол в матчах чемпионата Испании, 40 их которых в составе «Сельты», 10 — за «Севилью». Победа стала самой крупной для «Сельты» с декабря 1954 года, тогда клуб обыграл мадридский «Атлетико» — 8:1.

В турнирной таблице первенства «Сельта» идет на 16-й строчке, набрав 30 очков, «Алавес» занимает 13-е место, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Сельта» 24 июня сыграет в гостях с клубом «Реал Сосьедад», «Алавес» в этот же день встретится на своем поле с «Осасуной»,