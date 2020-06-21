«Сельта» забила шесть голов «Алавесу», Смолов не отметился результативными действиями
ТАСС, 21 июня. «Сельта» на своем поле со счетом 6:0 обыграла «Алавес» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 21 июня. «Сельта» на своем поле со счетом 6:0 обыграла «Алавес» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Забитыми мячами отметились Джейсон Мурильо (14-я минута), Яго Аспас (20, с пенальти), Рафинья (40, 41), Нолито (78, с пенальти) и Санти Мина (86). На 27-й минуте матча защитник «Алавеса» Мартин Агиррегарибия получил прямую красную карточку. Форвард сборной России и «Сельты» Федор Смолов провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. «Сельта» одержала победу впервые за пять матчей, до этого клуб трижды сыграл вничью и один раз проиграл.
Нолито забил 50-й гол в матчах чемпионата Испании, 40 их которых в составе «Сельты», 10 — за «Севилью». Победа стала самой крупной для «Сельты» с декабря 1954 года, тогда клуб обыграл мадридский «Атлетико» — 8:1.
В турнирной таблице первенства «Сельта» идет на 16-й строчке, набрав 30 очков, «Алавес» занимает 13-е место, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Сельта» 24 июня сыграет в гостях с клубом «Реал Сосьедад», «Алавес» в этот же день встретится на своем поле с «Осасуной»,
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской
|Оскар Гарсия
|Асьер Гаритано
|Джейсон Мурильо(Денис Суарес)
|14′
|Яго Аспас
|20′
|Рафинья(Денис Суарес)
|40′
|Рафинья
|41′
|Нолито
|78′
|Санти Мина(Нолито)
|86′
|13
|Рубен Бланко
|13
|Хименес Гаго Роберто
|4
|Нестор Араухо
|6
|Лисандро Магальян
|15
|Лукас Оласа
|21
|Мартин Агиррегабирия
27′
|20
|Кевин Васкес
|28
|Хави Лопес
|6
|Денис Суарес
|15
|Любомир Фейса
|9
|Федор Смолов
|20
|Пере Понс
|21
|Джейсон Мурильо
72′
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
46′
|18
|Джозеф Айду
|4
|Родригу Эли
|5
|Окай Йокушлу
16′46′
|29
|Борха Сайнс
29′
|14
|Филип Брадарич
|23
|Ксимо Наварро
|8
|Фран Бельтран
64′
|7
|Перес Мартинес Лукас
15′46′
|22
|Санти Мина
|32
|Пау де ла Фуэнте
|12
|Рафинья
46′
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
58′
|3
|Нолито
|24
|Оливер Берк
|10
|Яго Аспас
65′
|16
|Эдгар Мендес
83′
|23
|Брайс Мендес
|11
|Луис Риоха
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|10
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)