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17:30 (мск), источник: ТАСС

«Сельта» забила шесть голов «Алавесу», Смолов не отметился результативными действиями

ТАСС, 21 июня. «Сельта» на своем поле со счетом 6:0 обыграла «Алавес» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Джейсон Мурильо (14-я минута), Яго Аспас (20, с пенальти), Рафинья (40, 41), Нолито (78, с пенальти) и Санти Мина (86). На 27-й минуте матча защитник «Алавеса» Мартин Агиррегарибия получил прямую красную карточку. Форвард сборной России и «Сельты» Федор Смолов провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. «Сельта» одержала победу впервые за пять матчей, до этого клуб трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

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Нолито забил 50-й гол в матчах чемпионата Испании, 40 их которых в составе «Сельты», 10 — за «Севилью». Победа стала самой крупной для «Сельты» с декабря 1954 года, тогда клуб обыграл мадридский «Атлетико» — 8:1.

В турнирной таблице первенства «Сельта» идет на 16-й строчке, набрав 30 очков, «Алавес» занимает 13-е место, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Сельта» 24 июня сыграет в гостях с клубом «Реал Сосьедад», «Алавес» в этот же день встретится на своем поле с «Осасуной»,

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Сельта
6:0
Первый тайм: 4:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 3021.06.2020, 15:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияАсьер Гаритано
Голы
Джейсон Мурильо(Денис Суарес)14′
Яго Аспас20′
Рафинья(Денис Суарес)40′
Рафинья41′
Нолито78′
Санти Мина(Нолито)86′
Составы команд
13Рубен Бланко
13Хименес Гаго Роберто
4Нестор Араухо
6Лисандро Магальян
15Лукас Оласа
21Мартин Агиррегабирия
27′
20Кевин Васкес
28Хави Лопес
6Денис Суарес
15Любомир Фейса
9Федор Смолов
20Пере Понс
21Джейсон Мурильо
72′
5Виктор Сиснерос Лагуардия
46′
18Джозеф Айду
4Родригу Эли
5Окай Йокушлу
16′46′
29Борха Сайнс
29′
14Филип Брадарич
23Ксимо Наварро
8Фран Бельтран
64′
7Перес Мартинес Лукас
15′46′
22Санти Мина
32Пау де ла Фуэнте
12Рафинья
46′
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
58′
3Нолито
24Оливер Берк
10Яго Аспас
65′
16Эдгар Мендес
83′
23Брайс Мендес
11Луис Риоха
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
15Удары (всего)4
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
14Фолы10
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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