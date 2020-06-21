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18:42 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ обыграл «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ победил в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 2:0 в матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в гостях у аутсайдера, борисовчане открыли счет на 27-й минуте после точного удара капитана команды Игоря Стасевича. Во втором тайме хозяева создали несколько голевых моментов, но не смогли поразить ворота Антона Чичкана. А на 83-й минуте встречи в одной из контратак Павел Нехайчик забил второй гол, принеся БАТЭ очередную викторию.

Результаты остальных матчей 14-го тура: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:0.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Белшина
0:2
Первый тайм: 0:1
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 14-й тур21.06.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Спартак
Главные тренеры
Эдуард ГрадобоевКирилл Альшевский
Голы
Игорь Стасевич27′
Павел Нехайчик83′
Составы команд
13Алексей Харитонович
35Антон Чичкан
15Данила Нечаев
3Боян Настич
67′
23Самюэль Одеоибо
4Александр Филипович
32Владислав Ясюкевич
23Захар Волков
69Никита Рочев
32Яков Филипович
18Роман Салимов
76′
5Евгений Яблонский
25Михаил Башилов
8Станислав Драгун
29Дмитрий Рекиш
58′
22Игорь Стасевич
4Владислав Соланович
71′
25Дмитрий Бага
28Родригес Феррейра Нивалду
15Максим Скавыш
77′
97Кирилл Маляров
76′
33Павел Нехайчик
80′89′
5Константин Кучинский
94Эрвен Мукам
9Леонид Ковель
81′
17Евгений Скобликов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Стецурин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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