БАТЭ обыграл «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

Играя в гостях у аутсайдера, борисовчане открыли счет на 27-й минуте после точного удара капитана команды Игоря Стасевича. Во втором тайме хозяева создали несколько голевых моментов, но не смогли поразить ворота Антона Чичкана. А на 83-й минуте встречи в одной из контратак Павел Нехайчик забил второй гол, принеся БАТЭ очередную викторию.