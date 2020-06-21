БАТЭ обыграл «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

Играя в гостях у аутсайдера, борисовчане открыли счет на 27-й минуте после точного удара капитана команды Игоря Стасевича. Во втором тайме хозяева создали несколько голевых моментов, но не смогли поразить ворота Антона Чичкана. А на 83-й минуте встречи в одной из контратак Павел Нехайчик забил второй гол, принеся БАТЭ очередную викторию.
Результаты остальных матчей 14-го тура: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:0.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Витебск» — 18 (13), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (14).
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.