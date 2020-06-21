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20:18 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» победил футболистов «Минска» в матче чемпионата Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» принимали на своей арене гостей из «Минска» и выиграли с минимальным перевесом — 1:0. Победный гол с пенальти на 12-й минуте игры забил лучший снайпер витебчан Ион Николаеску. Подопечные Сергея Ясинского одержали вторую викторию кряду, а до этого пять раз подряд сыграли вничью.

В первом воскресном матче лидер первенства борисовский БАТЭ победил в гостях аутсайдера бобруйскую «Белшину» со счетом 2:0.

Результаты остальных матчей 14-го тура: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:0.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман»), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску («Витебск») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Витебск
1:0
Первый тайм: 1:0
Минск
Футбол, Беларусь, 14-й тур21.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей ЯсинскийАндрей Разин
Голы
Йон Николаэску12′
Составы команд
34Артем Сороко
16Сергей Веремко
4Артем Скитов
4Дмитрий Рыжук
17Даниил Чалов
60′
12Дмитрий Прищепа
19Павел Назаренко
19Алексей Залеский
70′
25Олег Карамушка
33Евгений Чаговец
7Максим Каленчук
86′
21Александр Васильев
14Александр Ксенофонтов
8Антон Шрамченко
21Артем Гуренко
11Роман Грибовский
10Диегу Сантос Кариока
75′
7Олег Евдокимов
85′
9Руслан Теверов
89Владислав Насибулин
11Антон Матвеенко
66′
77Сергей Сазончик
56′
5Вандерсон
18Ярослав Яроцкий
58′
98Йон Николаэску
83′
10Владимир Хващинский
11′68′
23Илья Васильев
22Артем Васильев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Коронец(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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