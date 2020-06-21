«Витебск» победил футболистов «Минска» в матче чемпионата Беларуси
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» принимали на своей арене гостей из «Минска» и выиграли с минимальным перевесом — 1:0. Победный гол с пенальти на 12-й минуте игры забил лучший снайпер витебчан Ион Николаеску. Подопечные Сергея Ясинского одержали вторую викторию кряду, а до этого пять раз подряд сыграли вничью.
В первом воскресном матче лидер первенства борисовский БАТЭ победил в гостях аутсайдера бобруйскую «Белшину» со счетом 2:0.
Результаты остальных матчей 14-го тура: «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:0.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» — 25 (13), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 15 (13), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (14).
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман»), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску («Витебск») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.
|Сергей Ясинский
|Андрей Разин
|Йон Николаэску
|12′
|34
|Артем Сороко
|16
|Сергей Веремко
|4
|Артем Скитов
|4
|Дмитрий Рыжук
|17
|Даниил Чалов
60′
|12
|Дмитрий Прищепа
|19
|Павел Назаренко
|19
|Алексей Залеский
70′
|25
|Олег Карамушка
|33
|Евгений Чаговец
|7
|Максим Каленчук
86′
|21
|Александр Васильев
|14
|Александр Ксенофонтов
|8
|Антон Шрамченко
|21
|Артем Гуренко
|11
|Роман Грибовский
|10
|Диегу Сантос Кариока
75′
|7
|Олег Евдокимов
85′
|9
|Руслан Теверов
|89
|Владислав Насибулин
|11
|Антон Матвеенко
66′
|77
|Сергей Сазончик
56′
|5
|Вандерсон
|18
|Ярослав Яроцкий
58′
|98
|Йон Николаэску
83′
|10
|Владимир Хващинский
11′68′
|23
|Илья Васильев
|22
|Артем Васильев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Коронец(Беларусь)