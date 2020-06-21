«Витебск» победил футболистов «Минска» в матче чемпионата Беларуси

Во втором сегодняшнем поединке футболисты «Витебска» принимали на своей арене гостей из «Минска» и выиграли с минимальным перевесом — 1:0. Победный гол с пенальти на 12-й минуте игры забил лучший снайпер витебчан Ион Николаеску. Подопечные Сергея Ясинского одержали вторую викторию кряду, а до этого пять раз подряд сыграли вничью.